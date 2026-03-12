La Cámara de Cuentas recomienda a la Junta precisar dónde gasta el FCI y evitar cambios en proyectos donde invertir

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado este jueves su informe de fiscalización sobre cómo gestionó la Junta de Andalucía las inversiones previstas con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) de 2024.

Tras poner de manifiesto que la Comunidad Autónoma "ha ejecutado y recaudado el 100%" del presupuesto asignado para Andalucía del FCI de ese ejercicio, 160,57 millones de euros, cantidad que supone el 37,13% de la dotación total del FCI, que fue en el ejercicio de 432,43 millones, realiza una serie de recomendaciones a la Administración andaluza sobre cómo ejecuta ese dinero.

Así, el organismo de fiscalización externa propone al Gobierno andaluz "la mejora de la planificación de los proyectos" que se incluyen en el Anexo de inversiones financiados con cargo al FCI por cuanto pide "disminuir el número de proyectos que se reprograman".

En esta línea plantea también la Cámara de Cuentas que haya más "precisión de la información sobre la distribución territorial del gasto" ya que esgrime en este sentido que la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) y la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera (DGPPEF) "pueden establecer pautas generales" para que a su vez los órganos gestores puedan seguir "un criterio eficiente y uniforme para su asignación provincial".

La Cámara de Cuentas insta a la Junta de Andalucía a que acometa cambios en su programa de gestión del gasto, conocido como GIRO (Sistema de Gestión Integrada de Recursos Organizativos de la Junta de Andalucía), por cuanto advierte la necesidad de mejorar "el seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión de los FCI en función de las unidades físicas ejecutadas y de su coste".

El informe sobre la ejecución del FCI 2024 incluye otra petición del organismo de fiscalización externa al Gobierno andaluz para "la justificación y/o depuración de los saldos pendientes de justificar dada la antigüedad de los mismos" con la idea de que esos importes "queden totalmente saldados" y de esa forma "se minimiza el riesgo de prescripción de los posibles reintegros y de caducidad de los (expedientes) ya iniciados".

En el trabajo de la Cámara de Cuentas se describe la relación de proyectos inversores que la Junta de Andalucía ha incluido para su financiación con cargo a esa dotación de 160,57 millones.

Así el gasto en autopistas, autovías y carreteras supone la mitad de esa inversión con 80,17 millones, las actuaciones en agua reciben una dotación inicial de 15 millones, en nvestigación, desarrollo e innovación se previeron 27 millones, así como 10 millones para educación frente a los 3,5 millones en sanidad.

Precisa la Cámara de Cuentas sobre la reprogramación del gasto que la Intervención General de la Junta de Andalucía "emite las certificaciones para solicitar los recursos de la Administración Central" y en este momento "también comprueba el nivel de ejecución de los proyectos inicialmente imputados a los FCI".

En el supuesto de que éstos presenten una baja ejecución se hacen entonces "reprogramaciones en la previsión inicial de los proyectos contenidos en el Anexo de inversiones de la Comunidad", por lo que "se sustituyen aquellos que tenían un grado de ejecución bajo por otros que puedan incardinarse en las líneas de actuación de los FCI contenida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Precisa aquí que "en función del nivel de obligaciones reconocidas, el Estado envía los recursos".

Señala la Cámara de Cuentas que este ejercicio "no se considera una modificación presupuestaria propiamente dicha" ya que argumenta que "no se modifica ni el Estado de Gastos por Programas del Presupuesto ni el Anexo de inversiones" y que sólo repercute sobre "la fuente de financiación de los proyectos y no afecta a las inversiones o líneas y materias de actuación".

Precisa el trabajo de la Cámara de Cuentas sobre el FCI 2024 que si la previsión inicial de gasto en autopistas, autovías y carreteras era de 80,17 millones acabó siendo de 91,10 millones.