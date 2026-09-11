La Cámara de Cuentas cifra en 4.333 millones al año la "insuficiencia" del actual sistema de financiación para Andalucía

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en el que apunta que "los recursos del Fondo de Garantía" de servicios públicos fundamentales "solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales" en dicha región.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha dado a conocer este viernes tanto un resumen, consultado por Europa Press, como el contenido íntegro de dicho informe, incluido en el Plan de Actuaciones del órgano fiscalizador para el ejercicio 2025.

El trabajo parte de la base de que "el sistema de financiación autonómica (SFA), regulado en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), constituye el pilar que garantiza la suficiencia de recursos y la prestación equitativa de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Y recuerda que el modelo aún vigente se aprobó "por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y se encuentra caducado desde el año 2014, incumpliéndose las previsiones legales de revisiones quinquenales y de evaluación de resultados", según se subraya desde la Cámara de Cuentas.

El "objetivo general de la fiscalización" que ha realizado este órgano es "concluir sobre los resultados obtenidos en Andalucía en la aplicación del SFA aprobado por la Ley 22/2009", y en este trabajo se detalla que, entre los años 2009 y 2023, los ingresos del sistema "constituyen el núcleo central de los recursos no financieros" de Andalucía, "con una media anual de 20.574,83 millones de euros, equivalente al 80,54% de los ingresos no financieros".

"La evolución de estos recursos muestra una trayectoria de crecimiento superior a la media de las Comunidades Autónomas (CCAA) de régimen común, aunque con descensos puntuales en cuatro ejercicios", se puede leer también en el resumen del informe.

En el estudio se dedica una atención específica a la "suficiencia de los recursos para financiar los servicios públicos fundamentales", sobre lo que se señala que "el nivel de cobertura de los gastos asociados a los servicios públicos fundamentales sigue siendo insuficiente en Andalucía".

En concreto, desde la Cámara de Cuentas señalan que "tanto el gasto no financiero como el gasto en servicios públicos fundamentales evolucionaron en Andalucía en línea con la media de las CCAA, situándose el gasto per cápita en niveles ligeramente inferiores a los del conjunto regional".

Sin embargo, "los recursos para Andalucía del modelo financiaron, de media, el 77,99% del gasto no financiero ejecutado, lo que equivale a una insuficiencia anual de 5.855,08 millones de euros", abunda el resumen del informe, que precisa que, "en el caso de los servicios públicos fundamentales, los recursos del Fondo de Garantía solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales".

"En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante", se puede leer también en el documento.

La Cámara de Cuentas entiende en su informe que "la distribución de los recursos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales se apoya, como indicador de necesidad, en la población ajustada, cuya ponderación de variables no refleja adecuadamente las necesidades reales de gasto en sanidad, educación y servicios sociales en Andalucía". Asimismo, opina que "los fondos complementarios --Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia-- presentan limitaciones en su diseño y reparto".

RESPUESTA FISCAL DE ANDALUCÍA

Por otro lado, el órgano fiscalizador señala que "la capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las CCAA de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100".

Desde la Cámara de Cuentas apuntan además que "todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto".

"DÉFICIT ESTRUCTURAL DE NIVELACIÓN HORIZONTAL" EN EL SISTEMA

El estudio aprobado por la Cámara de Cuentas sostiene también que "los resultados para Andalucía confirman la existencia de un déficit estructural de nivelación horizontal en el SFA, que sitúa a lo largo de la serie temporal a la Comunidad por debajo de la media de recursos por habitante ajustado".

En concreto, "durante todo el período 2009-2023, Andalucía mantiene una financiación homogénea inferior a la media (100), con índices que oscilan entre 91,89 y 97,74 y que concluyen en 2023 con un valor de 94,60, tercera posición más baja entre las comunidades de régimen común".

Esta situación --continúan desde la Cámara de Cuentas-- "contrasta con la observada en el modelo anterior (2002-2008), en el que Andalucía se situaba ligeramente por encima de la media".

También indican desde la Cámara que "el análisis de la dispersión evidencia la ausencia de convergencia real entre territorios", y "la desviación estándar de la financiación por habitante ajustado continúa siendo elevada, con un máximo en 2013 (9,98 puntos)".

"Solo cuatro comunidades han convergido hacia la media desde 2009, mientras que doce --entre ellas Andalucía-- se han alejado de ella", se puede leer también en el resumen del informe, que constata que "el sistema parte de una dispersión elevada derivada de la capacidad tributaria (21,04 puntos), que el Fondo de Garantía reduce hasta 5,80 puntos, pero la acción de los fondos verticales vuelve a ampliarla hasta 8,08 puntos, contribuyendo a la pérdida de equidad global".

De esta manera, la Cámara de Cuentas entiende que, "en el período 2009-2023, los recursos del SFA en combinación con el resto de ingresos no financieros han resultado insuficientes para cubrir el gasto ejecutado" por Andalucía "en términos de contabilidad nacional", y "esta circunstancia se ha traducido de forma recurrente en déficits presupuestarios --excepto 2020-- y en el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria en siete de los once años en que estuvieron vigentes".

DEUDA

El estudio también llama la atención acerca de que, aunque "los déficits presupuestarios acumulados se financiaron principalmente mediante el recurso a la deuda pública", Andalucía "ha mantenido niveles de deuda relativamente contenidos, situándose en 2023 en el 19,3% del PIB, por debajo de la media autonómica (21,5%), y cumpliendo de manera generalizada los objetivos de deuda".

En términos comparados, Andalucía figura "entre las comunidades con menor crecimiento relativo del endeudamiento --31,53 puntos porcentuales por debajo de la media--, pese a ser la tercera Comunidad con peor financiación homogénea", destaca el informe.

Por último, la Cámara de Cuentas formula una serie de recomendaciones a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para "la mejora de los resultados del SFA", como la de "promover una revisión del actual esquema de anticipos a cuenta y liquidación para reducir el desfase temporal entre la aprobación de medidas tributarias y su reflejo efectivo en los ingresos autonómicos"; "optimizar la utilización de la capacidad normativa sobre los tributos cedidos", y "establecer mecanismos de seguimiento que permitan analizar de forma sistemática la relación entre los recursos del sistema y las necesidades de financiación de los servicios públicos fundamentales, cuantificando de forma periódica la brecha (...) entre ambos".