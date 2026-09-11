Montero cree que la Cámara de Cuentas "avala el diagnóstico del PSOE sobre la infrafinanciación de Andalucía"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - PSOE-A

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido que el informe de la Cámara de Cuentas sobre los resultados para Andalucía del actual sistema de financiación autonómica que se ha conocido este viernes "avala el diagnóstico que viene defendiendo el Partido Socialista sobre la infrafinanciación de Andalucía, y respalda la propuesta de reforma presentada por el Gobierno de España".

Así lo ha trasladado la dirigente socialista en un comunicado en el que ha acusado además al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de actuar por "puro sectarismo" al "rechazar sin ofrecer ninguna otra alternativa los 5.800 millones de euros adicionales para Andalucía que supondría el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

"La Cámara de Cuentas, a petición del Gobierno de Andalucía, da la razón a lo que viene planteando el Partido Socialista y a la propuesta de financiación que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España", ha defendido Montero, quien ha recordado que el órgano fiscalizador andaluz "cifra en 4.333 millones de euros anuales la insuficiencia media de recursos para financiar los servicios públicos fundamentales de la comunidad".

En ese punto, ha subrayado que "el Gobierno central está poniendo encima de la mesa 5.800 millones a los que Moreno dice que no", según ha criticado antes de remarcar que "son 5.800 millones para que nuestros niños y niñas tengan la garantía de que se bajan las ratios y de que sus escuelas van a disponer de todas las infraestructuras necesarias para que puedan desarrollarse".

La líder del PSOE-A también ha vinculado la mejora de la financiación a la "posible ampliación de la oferta pública de Formación Profesional o a evitar que las familias tengan que recurrir a centros privados" o "endeudarse para que sus hijos puedan continuar sus estudios".

También ha defendido que disponer de más recursos permitiría igualmente "reforzar la sanidad pública, contratar profesionales, actuar sobre las listas de espera y mejorar la atención a las personas dependientes".

MONTERO REPROCHA "PURO SECTARISMO" A MORENO

Por ello, Montero ha considerado "incomprensible" que Moreno "anteponga la posición nacional del PP a las necesidades de Andalucía", y "no se entiende que, por atender las directrices de 'Génova', diga que no a 5.800 millones cuando la Cámara de Cuentas acaba de darle la razón al Gobierno de España", ha recalcado.

La dirigente socialista ha incidido en preguntarse por qué Moreno "dice que no" a los "5.800 millones" que "le ofrece el Gobierno" en su propuesta de financiación, cuando "la Cámara de Cuentas dice que Andalucía necesita 4.333 millones", así como "cuál es la propuesta alternativa que presenta" el presidente de la Junta.

"Ninguna", ha criticado Montero, que ha acusado a Moreno de actuar con "puro sectarismo", así como ha sostenido que tiene la "obligación" de explicar cuál es "la alternativa que propone el PP para mejorar los servicios públicos en Andalucía".

"ENMIENDA" A MORENO

Para el PSOE de Andalucía, el informe de la Cámara de Cuentas supone una "auténtica enmienda" a la posición mantenida por Moreno ante la reforma del sistema de financiación autonómica, "deja al descubierto la contradicción de su discurso y lo pone frente al espejo", ya que "lleva años diciendo que Andalucía está infrafinanciada", pero "ahora que tiene encima de la mesa miles de millones adicionales para corregir esa situación, dice que no".

Para el PSOE-A, la "jugada se le ha vuelto en contra" a Moreno, ya que, "frente a los 514 euros de déficit anual que calcula la Cámara, el nuevo sistema aportaría cerca de 670 euros adicionales por cada andaluz", de ahí que consideren "irresponsable" la actitud mantenida por el presidente y lo acusen de "renunciar a los recursos que le corresponderían a Andalucía por interés partidista".

"Andalucía no puede pagar la estrategia política del PP con su sanidad, su educación y su sistema de dependencia", advierten desde el PSOE-A.

Desde el PSOE-A subrayan además que el nuevo modelo de financiación diseñado por el Gobierno "permitiría que Andalucía recibiera en 2027 hasta 5.811 millones de euros adicionales respecto a los recursos que obtendría manteniendo el sistema vigente".

De esa cantidad, "4.846 millones procederían directamente del nuevo modelo y otros 965 millones de la reformulación del Fondo de Compensación Interterritorial", detallan desde el PSOE-A para poner de relieve que se trata de "un volumen de recursos que supera la insuficiencia media detectada por la Cámara para financiar los tres pilares esenciales del Estado del bienestar".

También desde el PSOE-A destacan que el informe del órgano fiscalizador "cuestiona especialmente la definición vigente de la población ajustada, la variable utilizada para determinar cuánto cuesta prestar los servicios públicos en cada territorio", y al respecto ponen de relieve que el nuevo modelo del Gobierno central "modifica ese cálculo para reflejar mejor las necesidades sanitarias, educativas y sociales".

En sanidad --continúan desde el PSOE-A--, "la población protegida equivalente pasa de siete a 20 grupos de edad", mientras que "en servicios sociales, se diferencia entre las personas de 65 a 79 años y las mayores de 80 y se incorpora a la población desempleada sin prestación".

En educación, "se añaden variables relacionadas con el alumnado universitario y los estudiantes desplazados", agregan desde el PSOE-A, desde donde también han destacado que la Cámara identifica "una deficiencia concreta del sistema", y que el modelo rechazado por Moreno "modifica esa misma variable en una dirección favorable para Andalucía".

Además, desde el PSOE-A defienden que el nuevo modelo de financiación "reforma y refuerza los mecanismos de nivelación horizontal y vertical y aumenta la aportación del Estado para garantizar que todas las comunidades puedan financiar sus servicios públicos".

REBAJAS FISCALES

Por otro lado, desde el PSOE-A han llamado también la atención acerca de que la Cámara de Cuentas recomienda en dicho informe a la Junta "optimizar" el ejercicio de su capacidad normativa y "compatibilizar sus políticas fiscales con la necesidad de garantizar ingresos suficientes para sostener los servicios públicos".

Para el PSOE-A, esta advertencia "desmonta otra de las contradicciones de Moreno", ya que "no se puede reclamar permanentemente más dinero al Estado y actuar al mismo tiempo como si las rebajas fiscales a quienes más tienen no afectaran a los ingresos de Andalucía", señalan.

El informe recoge, además, que "la insuficiencia de financiación de los servicios públicos fundamentales en Andalucía se ha reducido un 66% durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez", y "también detalla los recursos extraordinarios transferidos por el Estado fuera del funcionamiento ordinario del modelo: 2.199 millones en 2020 y 2.358 millones en 2021 a través de los fondos Covid, y otros 1.829 millones en 2022 por la compensación del saldo negativo de la liquidación de 2020 y del efecto del Suministro Inmediato de Información del IVA", han detallado desde el PSOE-A.

"Estos fondos no se incluyen en el cálculo estricto de cobertura del sistema realizado por la Cámara, pero sí reforzaron la financiación efectiva recibida por Andalucía en esos ejercicios", concluye el comunicado del PSOE-A.