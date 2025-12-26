Campiña Sur Cordobesa aprueba su presupuesto para 2026, de 1,1 millones y centrado en reforzar servicios esenciales

Minuto de silencio en el Pleno de Campiña Sur en memoria del desaparecido alcalde de Santaella. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR CORDOBESA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado un Pleno Extraordinario que ha culminado con la aprobación de su presupuesto para el próximo ejercicio 2026, que asciende a 1.167.443,79 euros y que se presenta "equilibrado, priorizando la estabilidad financiera, la continuidad operativa y la mejora progresiva de los servicios esenciales" que la entidad presta a la comarca.

Según ha informado la mancomunidad en una nota, el presidente de la entidad, Miguel Ruz, ha destacado el "enfoque estratégico del documento, que destina gran parte de sus recursos a afianzar servicios y que, además, está marcado por la eficiencia, ya que, gracias a la optimización lograda tras la implantación del Servicio de Vigilancia de Caminos mediante gestión directa, ha sido posible garantizar el equilibrio presupuestario sin aplicar nuevas subidas en las aportaciones municipales".

Ruz ha explicado también que "este presupuesto es un fiel reflejo de nuestro firme compromiso con el bienestar de todos los municipios de la Campiña Sur y hemos priorizado partidas que, no solo impulsan el desarrollo económico y la creación de empleo, sino que también atienden de manera especial a las necesidades sociales y al mantenimiento de la calidad de vida de nuestros vecinos, permitiéndonos sostener los servicios, fortalecer áreas estratégicas como la vigilancia de caminos y la gestión catastral, e iniciar la implantación ordenada de la futura Relación de Puestos de Trabajo".

El Pleno también ha aprobado la propuesta de adhesión de la mancomunidad a la Red de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) como socio. Esta decisión permite a la entidad supramunicipal el acceso a una red de colaboración, de internacionalización, de concurrencia a subvenciones y proyectos europeos y fondos de cooperación.

En este sentido, Miguel Ruz ha subrayado que "con nuestra incorporación a la Red Famsi, la mancomunidad da un paso estratégico y firme en su compromiso con la cooperación internacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que queremos ser un agente activo en la construcción de un mundo más justo y solidario y la adhesión a Famsi refuerza nuestra capacidad institucional y técnica en ámbitos estratégicos y abre oportunidades reales para que nuestros municipios accedan a recursos, formación especializada y a consorcios para proyectos europeos".

El Pleno extraordinario ha concluido con la lectura de una declaración institucional en reconocimiento a la figura de José del Río Luna, cuya reciente pérdida "ha conmocionado a nuestra comarca", según ha expresado Ruz, quien también ha destacado que su trayectoria pública, "caracterizada por su compromiso con el bienestar de sus vecinos y su actitud leal, dialogante y constructiva en todos los espacios de trabajo de esta mancomunidad".

Los miembros del Pleno ha reconocido al fallecido alcalde de Santaella como "un servidor público comprometido, cercano y responsable, cuya labor se ha distinguido por su vocación de diálogo, su voluntad de consenso y su lealtad institucional". La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha trasladado su solidaridad y afecto a la familia, al Ayuntamiento de Santaella y a quienes compartieron con él trabajo, proyectos y sueños colectivos, finalizando la sesión plenaria con un minuto de silencio en su memoria.