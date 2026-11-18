Archivo - Un micrófono de Canal Sur Radio. - RTVA - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión modificarán este jueves, 19 de noviembre, sus programaciones habituales para ofrecer en directo el debate 'cara a cara' entre los líderes y candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, que organiza la Academia de Televisión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así, según ha informado la RTVA en una nota, Canal Sur emitirá el programa especial 'Debate Cara a Cara de la Academia de Televisión' que presentará el periodista Rafael Fernández, y que constará de un primer tramo que recogerá desde las 20,30 horas la llegada de los candidatos al estudio en el que se va a celebrar el debate y "la expectación mediática que genera este encuentro entre los máximos candidatos a ocupar la Presidencia del Gobierno durante los próximos cuatro años".

Posteriormente, sobre las 21,30 horas, el programa será testigo de cómo los candidatos entran en el plató y se saludan ante los reporteros gráficos allí destacados.

La Academia ha establecido que el debate comience a las 22,00 horas, y será Alberto Núñez Feijóo quien lo abra con una intervención inicial de 90 segundos, a la que seguirá la intervención del candidato socialista, Pedro Sánchez.

El 'cara a cara' se ha estructurado en cinco bloques, que abordarán temas "de máxima trascendencia y actualidad" como la vivienda, la economía y la fiscalidad, las políticas sociales y los servicios públicos, la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática y, finalmente, la migración y la política exterior, según han detallado desde la RTVA.

Tras estos cinco bloques, ambos candidatos dispondrán de una intervención final, de un minuto de duración, que iniciará Feijóo y cerrará Sánchez.

Finalizado el debate, el programa especial de Canal Sur Radio y Televisión ofrecerá también las valoraciones que realicen los portavoces de ambas formaciones sobre el desarrollo de este encuentro.