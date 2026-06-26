CanalSur Más incorpora la serie de anime Bola de Dragón Z Kai en su programación de verano

Imagen de Dragón Ball, composición | CanalSur Media - CANAL SUR

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

CanalSur Más ha incluido en su programación de verano una versión remasterizada y revisada de la mítica serie creada por Akira Toriyama, Bola de Dragón Z Kai, adaptada a la alta definición y con un ritmo narrativo más ágil, eliminando tramas de relleno y acercando la historia a la obra original. La producción fue concebida para conmemorar el vigésimo aniversario de Dragon Ball Z y se ha consolidado como una de las mejores puertas de entrada al universo Dragon Ball para nuevas generaciones de espectadores.

Con este estreno, CanalSur Más continúa reforzando su apuesta por el anime, un género con una amplia comunidad de seguidores en Andalucía y una fuerte capacidad para conectar distintas generaciones de espectadores. Según ha detallado la cadena en una nota, la incorporación de Bola de Dragón Z Kai completa una destacada selección de títulos disponibles en la plataforma, entre los que se encuentran Sakura; Mazinger Z Edición Impacto; Naruto; Ranma; Los Caballeros del Zodiaco: The Lost Canvas; Detective Conan, Monster Hunter y Neon Genesis Evangelion, configurando una de las ofertas de anime más completas disponibles en una plataforma pública española.

La incorporación de Bola de Dragón Z Kai forma parte de una amplia oferta de contenidos con la que CanalSur Más afronta el verano, "reforzando su catálogo con estrenos, programas de producción propia, documentales, cine y la recuperación de algunos de los formatos más emblemáticos de la historia de Canal Sur".

La plataforma ha iniciado la temporada estival con dos importantes estrenos de TV lineal para las noches de los martes y jueves, liderados por dos de los rostros más reconocidos de la cadena. Con Toñi Moreno al frente, 'El hilo verde' propone entrevistas íntimas y en profundidad en las que personajes populares comparten su lado más personal y su vínculo con sus raíces.

Por su parte, Juan y Medio da el salto al prime time con 'Dos y Medio', un espacio nocturno basado en conversaciones cercanas y distendidas con invitados de especial relevancia. La programación veraniega se completa con La terraza del verano, conducido por Eva Ruiz, que llevará entretenimiento, música y actualidad a las noches de los sábados.

También llega 'A dedo', un recorrido por Andalucía para descubrir las historias de ciudadanos anónimos que representan la riqueza humana de nuestra tierra. Junto a él regresa una nueva temporada de 'A toda costa', que volverá a recorrer la geografía andaluza para mostrar cómo viven los andaluces sus vacaciones.

En el ámbito documental, CanalSur Más ha reforzado su apuesta por los contenidos de calidad con varios estrenos destacados durante los próximos meses. A la llegada de Jesús Navas, sobran las palabras, producción del Sevilla FC que repasa en cinco episodios los más de veinte años de trayectoria profesional del futbolista de Los Palacios a través de imágenes inéditas y testimonios exclusivos, se suman tres importantes producciones documentales de estreno.

El próximo 4 de julio llegará 'Descifrando a Hermida', un recorrido por la figura y el legado de uno de los comunicadores más influyentes de la televisión española. El 11 de agosto será el turno de 'Eclipse', una nueva producción documental que se incorpora a la oferta de verano de la plataforma. Y el 5 de septiembre se estrenará 'Porom Pom Pero... Manolo Escobar', un homenaje a uno de los artistas más populares y queridos de la música española, cuya trayectoria forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Además, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI+, CanalSur Más ofrecerá una selección especial de películas y documentales centrados en historias vinculadas a la diversidad y los derechos del colectivo. Entre los títulos destacados se encuentran 'Te estoy amando locamente', 'Como Dios manda' y 'Elisa y Marcela', entre otros contenidos especialmente seleccionados para esta conmemoración.

EL REGRESO DE LOS GRANDES CLÁSICOS

Asimismo, la cadena ha indicado que el verano también servirá para recuperar algunos de los títulos más recordados por la audiencia andaluza. Durante el mes de julio, CanalSur Más incorporará nuevas temporadas de dos formatos históricos de la cadena: la quinta temporada de Arrayán y la cuarta edición de Se llama copla, permitiendo a los espectadores revivir dos de los mayores fenómenos televisivos de Canal Sur.

Además, en agosto regresará a la plataforma Senderos de Gloria, uno de los programas más exitosos de la televisión andaluza durante los años noventa, presentado por Consuelo Berlanga y recordado por varias generaciones de espectadores.

La oferta estival se completa con una amplia selección de películas disponibles de forma gratuita en CanalSur Más. Durante los próximos meses, los usuarios podrán disfrutar de títulos como Pisando fuerte, Abandonados o La gran seducción, junto a muchas otras propuestas dirigidas a todos los públicos y gustos. Con esta programación, CanalSur Más continúa reforzando su apuesta por una oferta diversa y accesible, combinando grandes estrenos, producción propia, recuperación del patrimonio audiovisual andaluz y contenidos internacionales de referencia para seguir siendo el gran escaparate audiovisual de Andalucía en el entorno digital.