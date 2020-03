Cancelados una veintena de cruceros previstos este mes con escala en puertos de Almería, Cádiz y Málaga por coronavirus

Sanidad ha autorizado el desembarco este domingo en Málaga del buque 'Marella Dream' tras atracar este sábado

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de cruceros previstos para este mes de marzo y con escala en los puertos andaluces de Almería, Cádiz y Málaga han sido cancelados ante las medidas tomadas a nivel nacional por la expansión del coronavirus, mientras que continúan los programados para abril a la espera de nuevas restricciones.

Así lo han confirmado las fuentes de las Autoridades Portuarias de la comunidad andaluza a Europa Press, siendo la provincia de Cádiz la que mayor número de cancelaciones registra con un total de once. Así, este mismo viernes se ha producido la primera cancelación con el buque 'La Belle de Cadix', situación que se repetirá hasta el día 23, con buques procedentes de Portugal, Marruecos u otros puntos de la geografía española.

La segunda provincia más afectada es la malagueña donde un total de nueve escalas de crucero han sido canceladas entre los días 13 y 26 de marzo en el Puerto, según han confirmado fuentes portuarias a Europa Press. Como excepción, el buque 'Marella Dream', que inició su itinerario en Málaga el pasado 8 de marzo, atracará en el recinto portuario este sábado.

Los pasajeros y la tripulación permanecerán a bordo del buque hasta el domingo 15 de marzo, cuando procederán al desembarco de los 1.454 pasajeros y algunos miembros de la tripulación para volver a sus destinos, mediante un permiso especial de Sanidad Exterior, el cual les permite finalizar su viaje en la capital, como tenía previsto la compañía inicialmente.

Así, el buque permanecerá atracado en la Terminal de Cruceros hasta el próximo día 26 de marzo y, durante este periodo, no se permitirá embarque y desembarque. Sólo permanecerán a bordo los miembros indispensables de la tripulación.

En cuanto a Almería, su Autoridad Portuaria ha precisado que el crucero 'Spirit of Discovery', que tenía previsto hacer escala en Almería el próximo día 20 de marzo, no podrá entrar tras la prohibición de entrada de cruceros de cualquier origen.

Por su parte, los puertos de Motril (Granada) y Sevilla no han registrado cancelaciones al no verse afectados por la prohibición frente al coronavirus, ya que sus temporadas de crucero no empiezan hasta abril en los citados puertos.

PROHIBICIÓN ENTRADA DE BUQUES

Ha sido este viernes cuando ha entrado en vigor la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de Italia, así como de cruceros de cualquier origen, medida que se prolongará hasta las 23.59 horas del día 26 de marzo.

En el caso de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto, hasta las 00,00 horas del día 15, se permitirá la entrada en puertos para el desembarco de los ciudadanos que lo deseen, que no podrán volver a embarcar.

Esta medida tendrá un carácter temporal de 14 días que se podrá prolongar por períodos adicionales no superiores a 14 días y evaluada periódicamente teniendo en cuenta la evolución de la epidemia a nivel mundial y, especialmente, en Italia.