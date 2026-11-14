Candidatos de Granada para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Granada del PSOE, María José Sánchez; del PP, Jorge Saavedra; de Adelante Andalucía, María Alcantud, y de Vox, Jacobo González-Robatto. - EUROPAP PRESS

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el inicio de la campaña para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, los partidos políticos ya tienen definidos a sus candidatos para el Congreso de los Diputados y el Senado por la provincia de Granada. Tras su proclamación oficial por parte de la Junta Electoral Provincial, repasamos la composición íntegra de las papeletas que los electores granadinos encontrarán en las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes Generales.

En esta cita electoral, el conjunto de Andalucía repartirá 60 escaños en la Cámara Baja, uno menos que en los comicios del 23 de julio de 2023 debido al ajuste poblacional de Cádiz, que baja de nueve a ocho parlamentarios. Granada no sufre variaciones respecto a la anterior convocatoria y mantiene sus siete diputados en juego, a los que se suman los cuatro puestos en el Senado que corresponden a cada provincia andaluza.

Un total de once formaciones compiten por los escaños al Congreso en la circunscripción granadina: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Por un Mundo Más Justo (Mundo+Justo), Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos y Frente Amplio (FA). Para la Cámara Alta, en cambio, concurren siete opciones: PP, Senado de Progreso (coalición integrada por PSOE, IU y Sumar), Vox, Podemos, Mundo+Justo, Adelante Andalucía y PCTE, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consultado por Europa Press.

En la carrera hacia la Cámara Baja por la circunscripción de Granada, el PP ha situado al frente de su papeleta a Jorge Saavedra, a quien siguen María Lourdes Ramírez, Francisco Joaquín Camacho, María Merinda Sádaba, Gonzalo Gerardo Mochón González, Beatriz González e Iván Peral. Por parte de Vox, Jacobo González-Robatto repite como cabeza de lista al Congreso, acompañado por Elisa Gómez-Caminero, Ricardo López, Angustias Leticia González, Manuel Jorge Martín, Susana Sánchez y Jesús Lobato.

En las filas del PSOE, María José Sánchez asume el número uno de la candidatura, secundada por José Antonio Rodríguez, Sabina Arantxa Urrea, José Manuel Guillén, Martina López, José María Villegas y Cándida Martínez. En cuanto a Adelante Andalucía, la responsabilidad de abrir la lista recae en María Alcantud, junto a Jonatán Martín, María Sánchez, Jacinto Arroyo Ruiz, Alba Olvera, Sergio Padrisa y Miriam Herrera.

La apuesta de Frente Amplio para el Congreso tiene como cabeza a Jesús Fernández, respaldado por María de la Paz Ortega, Nabil Finsi, María Jennifer García, Juan Manuel Sánchez, Clara Morales y Pablo Manuel Melgarejo. En Podemos, el liderazgo de la candidatura corresponde a Alejandra Durán, con Manuel García Arquellada, Otilia Carrasco, Roberto Perandrés, Francisca Molina, Carlos Martínez Quesada y Martha Delia Huayanca en los siguientes puestos.

Entre el resto de opciones electorales, el PCTE presenta como número uno a Adrián García Barbarroja, seguido de Tania Cobo, Carlos Muñoz, Lucía Salmerón, Juan Helios García, Lara Piñero y Sergio Barranco. Por su lado, Frente Obrero confía la cabecera de su lista a Raúl Domínguez, al que acompañan Adriana Henríquez, Ildefonso Espínola, Ana Reyes Manzano, Veit Otto Burkhardt, María Mercedes Hueso y Carlos Ignacio Ramírez.

Respecto a SALF, Rosa Alonso encabeza una candidatura que completan José María Montoro, Carmen Beatriz Moreno, José Rogelio Mora, María Rosa Redondo, Rafael Pérez y Lidia López. Asimismo, Pacma designa como candidata principal a Débora Godoy, seguida en la papeleta por Eloy Manuel López, Nuria Esther Castillo, Juan Sebastián Sutil, Purificación Reina, José Rubio y Asunción Marín.

Finalmente, la formación Mundo+Justo concurrirá a las urnas con Augustin Marie Ndour en el primer puesto, junto a Ángeles Roldán, Juan Félix Muñoz, Remedios García, Salvador García, Ingrid García y Rafael Arcángel Martínez.

ESTAS SON LAS SIETE CANDIDATURAS AL SENADO

En la pugna por la Cámara Alta en la provincia de Granada, el PP ha situado en el primer puesto de su papeleta al Senado a Carlos Rojas, secundado por María Eva Martín como número dos y Pablo Hispán Iglesias en tercer lugar, mientras que Vox concurrirá con una única aspirante, Beatriz Sánchez.

Por su lado, la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar) confía el liderato de su lista a Pedro Fernández, con María Carmen Pérez Rodríguez en la segunda plaza y José Antonio Montilla cerrando la terna. En las filas de Adelante Andalucía, la responsabilidad de encabezar la candidatura recae en Verónica Correa, acompañada por Manuel Alejandro García y Lourdes Hidalgo en los puestos siguientes.

Respecto a Podemos, Carmen Martín Rubiño asume el número uno al Senado, seguida de Francisco Javier Matías en segundo lugar y Cristina del Río como tercera. Por último, Mundo+Justo designa como cabeza de cartel a Luis Antonio Rodríguez Huertas, mientras que el PCTE apuesta por Luis Ángel Amores como representante para la Cámara Alta.