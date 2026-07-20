Canena (Jaén) dispondrá de 4,5 millones para afrontar los daños del tren de borrascas

Visita a Canena - SUBDELEGACIÓN JAÉN

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Canena (Jaén) dispondrá de más de 4,5 millones de euros del Gobierno de España para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por los temporales de principios de año, reforzar la prevención frente a inundaciones, reparar caminos rurales y respaldar al sector agrario de la localidad.

Así lo ha señalado junto al alcalde, José Carlos Serrano, en la visita realizada a este municipio, donde ha explicado que esta inversión incluye 1.404.300 euros destinados al Ayuntamiento de Canena para obras de reparación, restitución, mejora y prevención; más de 2,7 millones de euros en ayudas al sector agrario; y otros 362.500 euros para la reparación de caminos rurales.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a los municipios afectados por los temporales, actuando sobre las infraestructuras públicas, reforzando la prevención ante futuros episodios meteorológicos y acompañando a los agricultores y agricultoras en la recuperación de sus explotaciones", ha señalado el subdelegado.

Las actuaciones municipales se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, aprobado tras los temporales, y estarán financiadas al 100% por el Ministerio de Política Territorial, incluidos los gastos derivados de la gestión de las obras.

Fernández ha subrayado que este modelo de financiación "permite a los ayuntamientos acometer actuaciones de gran importancia para la seguridad de la ciudadanía que difícilmente podrían asumir únicamente con sus propios recursos".

La ficha presentada por el Ayuntamiento de Canena recoge un total de cinco actuaciones, con un presupuesto conjunto de 1.404.300 euros, destinadas principalmente a mejorar las infraestructuras hidráulicas y reparar distintos espacios públicos afectados por las inundaciones del pasado 27 de enero.

"El objetivo es recuperar los espacios dañados, pero también reforzar la capacidad del municipio para responder ante futuros episodios de lluvias intensas y reducir los riesgos para la población", ha indicado Fernández.

Entre las principales intervenciones previstas destacan las relacionadas con el arroyo de la Yedra, que concentran una inversión conjunta de 1.155.000 euros. En concreto, se destinarán 120.000 euros al encauzamiento del arroyo de la Yedra, mientras que el desdoblamiento de su encauzamiento contará con un presupuesto estimado de 1.035.000 euros.

Fernández ha señalado que estas obras "son fundamentales para mejorar la evacuación del agua, reducir el riesgo de desbordamientos y proteger tanto las infraestructuras municipales como las viviendas y espacios próximos al cauce".

Junto a las obras hidráulicas, el Ayuntamiento de Canena ejecutará diferentes intervenciones en espacios públicos e infraestructuras municipales afectados por las inundaciones. Entre ellas se encuentra la actuación en el parque Fuente Nueva, que contará con una inversión de 134.500 euros, destinada a reparar y mejorar este espacio municipal.

También se intervendrá en la calle Tejeruela, con un presupuesto de 42.800 euros, y en el paseo del Olivo, donde se invertirán 72.000 euros. Fernández ha destacado que "estas ayudas permitirán recuperar espacios de uso cotidiano para los vecinos y vecinas, mejorar su seguridad y garantizar que puedan volver a utilizarse en las mejores condiciones".

Asimismo, ha valorado "el trabajo técnico y administrativo desarrollado por el Ayuntamiento de Canena para identificar los daños, elaborar las memorias correspondientes y presentar las actuaciones necesarias en tiempo y forma".

El subdelegado también se ha referido a las ayudas destinadas al sector agrario. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado un primer pago de 2,6 millones de euros a 239 titulares de explotaciones agrarias del municipio. A esta cantidad se ha sumado un segundo pago de 161.000 euros para 17 titulares, por lo que el respaldo económico al sector agrario de la localidad alcanza en conjunto los 2.761.000 euros.

"Estas ayudas son esenciales para acompañar a los agricultores y agricultoras en la recuperación de sus explotaciones, sostener la actividad económica y garantizar la continuidad de un sector estratégico para Canena y para el conjunto de la provincia", ha destacado Fernández.

La provincia de Jaén lidera en Andalucía la recepción de ayudas a agricultores, con 41.787 beneficiarios y 368 millones de euros, a los que se ha sumado un segundo pago provincial de 8.175.875,03 euros para 994 beneficiarios.

Por otro lado, el Gobierno de España destinará 362.500 euros a la reparación de caminos rurales del término municipal de Canena afectados por los temporales. Estas actuaciones estarán igualmente financiadas al 100% por el Ejecutivo central y permitirán recuperar infraestructuras esenciales para acceder a las explotaciones agrícolas y desarrollar con normalidad las labores del campo.

Fernández ha señalado que "la reparación de los caminos rurales es una parte fundamental de la recuperación, porque estas vías son imprescindibles para el trabajo diario de agricultores y agricultoras y para el mantenimiento de la actividad económica del municipio".

Las actuaciones previstas en Canena forman parte del paquete de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción y mejora de las infraestructuras dañadas por las borrascas en 94 municipios de la provincia de Jaén.