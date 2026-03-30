Cantajuego y La Flamenca: Flamenquito and Urban Hits se suman al Córdoba Live 2026

Archivo - Imagen aérea del 'Córdoba Live' en su primera edición. - RIFF MUSIC - Archivo

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Córdoba Live 2026, que celebrará del 19 de junio al 18 de julio su segunda edición, ha confirmado la incorporación al cartel de Cantajuego y La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits, que se suman a los conciertos de Hombres G, La Oreja de Van Gogh y Dani Martín, entre otros.

Según informa el festival en una nota, este verano, Córdoba Live volverá a erigirse para albergar el conciertos de Hombres G, el 19 de junio inaugurando el festival. Un día después llegará Dani Martín que, tras llenar diez veces el Movistar Arena el pasado año, comenzará una gira que le llevará a Córdoba el día 20 de junio.

Por otro lado, el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha sido todo un fenómeno social y el 4 de julio estarán en el escenario cordobés para comprobar que el tiempo no ha pasado en ellos. También Chayanne volverá a bailar el 10 de julio una última vez con su exitoso tour en España, después de agotar todas las entradas el año pasado.

Para clausurar esta edición habrá dos los festivales hechos a la medida para los más nostálgicos, 'I Love Reggaeton', el día 17 de julio, y 'Love the 90's', programado para el 18 de julio.

NUEVAS CONFIRMACIONES

Una vez más, los más pequeños tienen su espacio en Córdoba Live, Cantajuego se instalará el 11 de julio en el recinto con su espectáculo 'Burbujas', donde la música, el juego y las emociones se entrelazan en una experiencia inolvidable.

Ese mismo día, la noche se volverá flamenca. Con uno de los espectáculos más vanguardistas del momento, La Flamenca: Flamenquito & Urban Hits llegan a Córdoba por primera vez para poner la ciudad a bailar. La Flamenca nace de la necesidad de reivindicar el valor de la música andaluza y española, no solo en su oferta musical sino en su puesta en escena que mezcla ritmos flamencos y urbanos, con actuaciones en directo.

Córdoba Live registró el año pasado "una asistencia superior a los 80.000 espectadores" en su primera edición y con un impacto económico en la ciudad de "más de 12 millones de euros posicionando a la ciudad en el epicentro musical del verano andaluz".