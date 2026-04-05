Moreno defiende la importancia de la tauromaquia en Andalucía y respalda el inicio de la temporada taurina en Sevilla

Juanma Moreno defiende la importancia de la tauromaquia y respalda el inicio de la temporada taurina en Sevilla.- JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este domingo la importancia de la tauromaquia para Andalucía y ha respaldado el inicio de la temporada taurina en Sevilla. Además, ha señalado que "los toros están íntimamente ligados a nuestra tierra y, por tanto, es casi una obligación del presidente del gobierno de Andalucía defender una tradición, una cultura, una economía ancestral como es la tauromaquia".

En declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta de Andalucía ha afirmado que "la tauromaquia andaluza es la primera potencia en términos de tauromaquia, no solamente por nuestras ganaderías, sino también por todo lo que supone en términos de cultura, en términos de tradición".

Juanma Moreno ha acudido a la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla para presenciar el inicio de la temporada taurina, que cuenta con "un cartel excepcional" y que "probablemente es una de las que mayor expectación está generando o va a generar a lo largo de la temporada", ha asegurado.

Asimismo, el presidente ha subrayado que este domingo de Resurrección ha sido "un día muy especial" porque "concluye una Semana Santa que ha sido afortunadamente sin ningún incidente, que ha sido magnífico en cuanto al tiempo y, además, se inaugura la temporada taurina en Sevilla".

Por último, Moreno ha deseado disfrutar de una bonita tarde de toros en la que no hay ni viento, "que eso le molesta mucho a los maestros, a los toreros".

SANZ: "ANDALUCÍA ES TAURINA Y SU GOBIERNO, TAMBIÉN"

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha sostenido ante las cámaras de Canal Sur que el Gobierno andaluz "tiene muy claras las cosas", al tiempo que ha apostillado que "la tauromaquia es parte de nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra realidad".

En esta línea, Sanz ha valorado el "ambientazo" de este "día histórico", respaldado por la Administración autonómica y por hacerla "más visible a través de las cámaras y de la radio de Canal Sur".

"Para mí es una muy bonita experiencia y una suerte y un honor poder desplazarme a todos los rincones de Andalucía de todas las plazas para vivir estos momentazos", ha añadido el responsable de Asuntos Taurinos de Andalucía, mientras que ha matizado que la jornada de este Domingo de Resurrección "rompe todos los esquemas" ante la vuelta de Morante.

ARTURO BERNAL: "COMIENZA EL AÑO TURÍSTICO EN ANDALUCÍA"

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha indicado a Canal Sur en el inicio de la temporada taurina en Sevilla que "la Semana Santa ha sido la puerta de la temporada turística en Andalucía", y ha afirmado que "esperamos un buen año turístico si se mantiene la buena climatología registrada en estos días".

"Después vendrá la feria, luego El Rocío y con esto ya empezamos el año turístico", ha resaltado Bernal. Además, "si mantenemos esta climatología como en esta Semana Santa será fantástico para el sector turístico andaluz".

En cuanto a la Semana Santa, el consejero ha apuntado que "ha sido una de las épocas más importantes para el turismo en Andalucía, con un importante flujo de visitantes atraídos por las procesiones, la gastronomía y el buen clima".