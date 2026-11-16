Carazo anuncia en el Día Mundial del Flamenco que Granada pedirá la Llave de Oro del Cante para Enrique Morente

Marifrán Carazo, ha anunciado que el Ayuntamiento pedirá a la Junta la concesión de la Llave de Oro del Cante, a título póstumo, para el cantaor Enrique Morente. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento pedirá a la Junta la concesión de la Llave de Oro del Cante, a título póstumo, para el cantaor granadino Enrique Morente (1942-2010).

El anuncio ha tenido lugar durante la entrega este lunes de los XI Premios Internacionales del Flamenco Silverio Franconetti PIF Granada 2026, uno de los actos centrales de la programación organizada por la ciudad con motivo de la celebración del Día Internacional del Flamenco.

La edición de este año ha distinguido a grandes nombres de distintas generaciones y disciplinas del flamenco. Entre los principales galardonados figuran la bailaora granadina Eva Yerbabuena, reconocida en la categoría de Baile Flamenco; el guitarrista Vicente Amigo, por su trayectoria en la guitarra; el cantaor Diego Clavel, en la modalidad de Cante Flamenco; y Blanca del Rey, que ha recibido el Premio de Honor a la Trayectoria.

La relación de premiados ha reconocido asimismo las aportaciones al flamenco de Gerhard Steingress, José María Velázquez-Gaztelu, Juana Martín, Cepillo, Lucía La Bronce, Pepe Lamarca, Curro Albaicín, José Sánchez Montes, Jesús Bola y Emilio Caracafé, junto a la Peña El Pozo de las Penas, el Festival Internacional de Nîmes, el Tablao El Arenal y el Festival de Jerez, que celebra su 30 aniversario. Los galardones distinguen así el trabajo de artistas, investigadores, comunicadores, entidades y proyectos que contribuyen a la creación, la formación, la conservación y la difusión internacional del flamenco.

"Granada tiene el privilegio de acoger este encuentro y de recibir a quienes representan la grandeza de este arte. El flamenco es identidad, patrimonio y una expresión artística que ha sabido conquistar al mundo", ha señalado en su intervención la alcaldesa.

Además, ha recordado el papel histórico de Granada en la defensa y reconocimiento del arte jondo, con especial referencia al Concurso de Cante Jondo celebrado en la Alhambra en 1922 impulsado por Manuel de Falla y Federico García Lorca, cuyo objetivo fue reivindicar el valor artístico y cultural del flamenco y "una herencia que adquiere un significado especial en 2026, cuando se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla".

También ha subrayado la importancia de estos premios en un momento especialmente significativo para la ciudad, inmersa en su camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. "Queremos que Europa descubra Granada a través de su historia, de su creatividad y de una identidad cultural en la que el flamenco ocupa un lugar imprescindible. Esta candidatura tiene en el arte jondo una de sus grandes señas de identidad y encuentros como este suponen una extraordinaria oportunidad para mostrarlo al mundo", ha remarcado.

Carazo ha destacado además la colaboración recientemente acordada con Jerez para impulsar iniciativas europeas desde Granada 2031 vinculadas al flamenco y a la identidad gitana. Y ha agradecido a la Escuela de Flamenco de Andalucía, entidad impulsora de estos premios, su compromiso con la dignificación, la formación y la difusión internacional del arte jondo, así como la colaboración del resto de entidades y empresas.

RECONOCIMIENTO 'IN MEMORIAM' A ENRIQUE MORENTE

Uno de los momentos más especiales de la ceremonia ha sido el reconocimiento 'In Memoriam' a Enrique Morente, figura imprescindible de la historia cultural de Granada y uno de los grandes renovadores del flamenco contemporáneo.

Marifrán Carazo ha recordado durante su discurso una de las frases más emblemáticas del artista del Albaicín, pronunciada cuando el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO: "¡Qué maravilla! ¡Por fin! Ahora la humanidad es patrimonio del flamenco". Unas palabras que, para Carazo, "resumen la grandeza de un arte que no entiende de fronteras y que habla de sentimientos universales, de memoria y de vida".

La alcaldesa ha reivindicado la figura de Enrique Morente como uno de los grandes referentes universales del flamenco y ha anunciado que el Ayuntamiento solicitará formalmente a la Junta de Andalucía la concesión de la Llave de Oro del Cante, a título póstumo, para el maestro granadino.

"Permítanme que, desde Granada, dedique unas palabras muy especiales a Enrique Morente. Por su trayectoria, su aportación creadora y su dimensión universal, merece ocupar un lugar de honor entre los grandes maestros del flamenco. Por eso, quiero anunciar que desde el Ayuntamiento de Granada vamos a solicitar formalmente a la Junta de Andalucía la concesión, a título póstumo, de la Llave de Oro del Cante para Morente", ha expuesto.

Carazo ha recordado que esta distinción, una de las más importantes del mundo del flamenco, ha sido concedida históricamente tan solo a cinco grandes figuras: Tomás el Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Camarón de la Isla y Fosforito: "Granada está llena de llaves, como símbolo del trabajo compartido, la ilusión y el compromiso de toda una ciudad con un proyecto común como es la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Queremos que Enrique Morente forme parte de esa nómina excepcional de maestros y que Granada contribuya a dar a su legado el reconocimiento que merece", ha dicho.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, ha señalado que "es fundamental que sigamos apoyando iniciativas que reconocen y dan visibilidad al flamenco en toda su dimensión, especialmente a la riqueza que atesoran nuestros municipios. La provincia de Granada cuenta con una enorme tradición flamenca, con artistas, peñas, asociaciones y colectivos que trabajan cada día para mantener viva esta expresión de nuestra identidad cultural. Estos premios nos permiten reconocer ese talento, acercar el arte jondo a nuevas generaciones y reivindicar el papel de toda la provincia en la conservación y difusión de un patrimonio que debemos seguir cuidando y proyectando".