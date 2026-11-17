El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, en el Palacio de la Moncloa, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha trasladado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "es muy importante" que gane las elecciones generales del 29 de noviembre, frente al "riesgo de la extrema derecha", puesto que "su victoria sería sinónimo de que sigue siendo el único presidente progresista en Europa".

"Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España", ha declarado Lula en una conversación con Sánchez, según ha informado este lunes el PSOE en un comunicado. El mandatario brasileño ha reivindicado a Sánchez como "la persona indicada" para "seguir defendiendo la democracia en Europa" y para ayudar "a defenderla en América Latina", alegando que "el pueblo necesita a alguien que tenga responsabilidad, historia y biografía".

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