La Guardia Civil detecta el almacenamiento ilegal de 8.000 kilos de un producto muy corrosivo en una nave de l'Alcúdia

Imagen del material intervenido - GC

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 26 años por supuestamente almacenar residuos peligrosos sin autorización y carecer de las medidas de seguridad necesarias en una nave industrial de l'Alcúdia (Valencia) en la que, tras una inspección, detectaron el almacenamiento ilegal de 8.000 kilos de un producto "altamente corrosivo e inflamable".

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la actuación fue realizada por agentes del Puesto Principal de Carlet, que llevaron a cabo una nueva inspección en una nave del polígono industrial de la localidad, que ya había sido denunciada por la misma unidad en febrero de este año por el almacenamiento de 14.000 kilos de etanolamina sin disponer de la correspondiente licencia ambiental.

Durante esta segunda inspección, los agentes localizaron ocho contenedores industriales tipo GRG (Gran Recipiente para mercancías a Granel) que contenían aproximadamente 8.000 kilos de esta misma sustancia, la etanolamina, una sustancia química corrosiva e inflamable que puede desprender gases fácilmente inflamables al entrar en contacto con fuentes de ignición o calor.

El responsable de la nave no pudo justificar la tenencia de estos productos ni acreditar su destino. Además, tampoco había realizado los trámites necesarios para obtener la licencia ambiental que permitiera desarrollar esta actividad. Los agentes comprobaron también que en la nave se realizaban trabajos de reparación de turismos sin estar inscrita como taller en el Registro de Industria ni disponer de la correspondiente declaración responsable ambiental.

Asimismo, se acumulaban piezas de vehículos usados y neumáticos de segunda mano sin contrato con un gestor autorizado de residuos ni seguro de responsabilidad civil que cubriera estas actividades. En las instalaciones se encontraban también dos tracto-camiones con semirremolque destinados al transporte de mercancías desde l'Alcúdia hacia otros puntos de España y del extranjero, una actividad que se desarrollaba sin las autorizaciones ambientales ni el proyecto técnico exigible.

La inspección permitió constatar, además, que el almacenamiento de los productos químicos se realizaba "sin las condiciones de seguridad necesarias": la nave carecía de ventilación adecuada, extintores y otros medios de extinción de incendios, así como de sistemas para prevenir o controlar posibles derrames. También se localizaron neumáticos al final de su vida útil almacenados sin cumplir las condiciones establecidas para su gestión.

Ante estos hechos, la Guardia Civil solicitó al Ayuntamiento de l'Alcúdia el cierre de la actividad por carecer de licencia ambiental y requirió al responsable que acreditara la retirada de los residuos peligrosos mediante una empresa autorizada para su gestión.

La actuación ha permitido esclarecer tres hechos relacionados con el almacenamiento de residuos peligrosos sin autorización y sin las medidas de seguridad y contención exigibles, así como con el desarrollo de actividades sin las correspondientes licencias y seguro de responsabilidad civil. Las infracciones han sido comunicadas a las autoridades competentes en materia de medio ambiente, industria y actividad municipal.