El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido el apagón del 28 de abril de 2025 a una sobretensión y ha aludido a las demandas de Repsol contra Endesa, Iberdrola y Naturgy por el impacto del corte de suministro en sus complejos industriales.

"El apagón se produce precisamente por una sobretensión. Hoy hemos visto cómo una gran compañía, en este caso Repsol, ha denunciado a otras compañías energéticas sobre esta cuestión del apagón", ha señalado Sánchez en una entrevista en Informativos Telecinco, recogida por Europa Press.

Este lunes se ha conocido que Repsol ha presentado demandas judiciales por separado contra Endesa, Iberdrola y Naturgy por el impacto sufrido en sus complejos industriales por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, y ha reclamado también responsabilidades, de forma solidaria, al operador del sistema, Red Eléctrica (REE).

El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo hizo su "labor" para determinar lo sucedido y ha defendido que se han tomado medidas para corregir y reforzar las garantías de que no se vuelva a producir un apagón. "Vimos exactamente cuál había sido el fallo y hemos reforzado a través de la empresa Redeia también esas garantías para que no se vuelva a producir", ha enfatizado.

Sánchez también se ha referido al debate sobre la energía nuclear abierto a raíz del apagón y ha rechazado que esta tecnología hubiera permitido impedirlo. "La nuclear no hubiera hecho absolutamente nada por evitar ese apagón", ha sostenido.

Asimismo, ante las referencias a un deterioro, ha argumentado que España "no es ajena a lo que pasa en otras partes del mundo" y ha asegurado que los apagones en Estados Unidos son "mucho más habituales" que en España.

CIFRA EN 1.100 MILLONES EL GASTO EN MANTENIMIENTO FERROVIARIO

En materia ferroviaria, Sánchez ha defendido el incremento del gasto en mantenimiento desde su llegada al Gobierno en 2018. Según ha indicado, entonces se destinaban 700 millones de euros, la misma cantidad que en 2011, frente a los 1.100 millones actuales.

"Hemos tardado 15 años en revertir los recortes que se produjeron en el mantenimiento", ha manifestado el presidente del Gobierno. Además, ha destacado el aumento de la inversión en la línea Sevilla-Madrid, que, según ha asegurado, se ha multiplicado por 20.