Archivo - Gerard Piqué en una imagen de archivo - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El propietario del FC Andorra, Gerard Piqué, considera que el guardameta del equipo Jesús Owono necesitará "más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir" después de verse involucrado en el fuerte choque que le terminó por costar la vida al delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel y cree que esta sanción que han impuesto al portero "le culpabiliza de unas consecuencias donde no tuvo la culpa" y "en una situación que no se merece".

"Este viernes por la tarde recibimos la sanción de 12 partidos por parte del Comité de Competición a Jesús Owono. Vaya por delante que Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir", apuntó Piqué en un vídeo en su cuenta oficial de 'Tik Tok'.

El exjugador dejó claro que "no va a haber sanción" que les devuelva a Jesús de Miguel y calificó de "increíble ver la cantidad de muestras de apoyo y cariño por parte de todos sus compañeros y familiares". "El vacío que va a dejar es muy grande", confesó.

"Esta situación ha creado un impacto muy grande, ya no en el fútbol español sino a nivel mundial. Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y aún ahora nos preguntamos por qué ha sucedido. Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros, todos lo han calificado de accidente y creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por esta acción le pone a él en una situación que no se merece porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado", aseveró.

En este sentido, la "reflexión" del dueño del FC Andorra es que esta sanción impuesta "lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias en las que él no tuvo la culpa". "Creo que la sanción tiene que ser por la acción no por las consecuencias", remarcó.

Piqué pone como ejemplo otra acción que hubo en esa jornada en la que Corpas, futbolista del Albacete, "dio una patada en la cabeza" a Quadri, del Sabadell, en su intento de disparar a puerta. "Por suerte, Quadri está bien. Las consecuencias en este caso no fueron fatales y el Comité de Competición ha decidido sancionar con tres partidos a Corpas", subrayó.

"Con todo esto, mi reflexión va sobre qué se sanciona, la acción o las consecuencias. Hago este vídeo porque esta situación me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero, estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando bajé al vestuario y vi la reacción de nuestros jugadores entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida a todos los que estábamos ahí", prosiguió.

El catalán también recordó que vivió una situación parecida "en primera persona" cuando en un Barça-Chelsea de las semifinales de la Liga de Campeones en 2012, Víctor Valdés le arrolló en un choque al salir a un balón dividido que disputaba junto a Didier Drogba. "Son dos cuerpos que van a mucha velocidad en sentido contrario mirando a la pelota y que de golpe chocan y uno siempre sale más mal parado que el otro", puntualizó.

"En este caso, fui yo el que recibió el golpe en la cabeza e intenté seguir jugando sin acordarme de nada. Me cambiaron porque me vieron totalmente desorientado y yo no me acuerdo de nada hasta que despierto en el hospital ingresado. Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fue al final. Quedé inconsciente durante un tiempo y tuve que estar en el hospital, pero fue mi propio portero el que lo hizo y no por eso Valdés es el culpable, ni mucho menos, y si hubiera pasado algo peor tampoco lo hubiera sido", detalló.

Para el exfutbolista, lo que pasó en el Heliodoro Rodríguez López es "muy parecido". "Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Y los seres humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente, creo que imponerle la sanción máxima a Jesús le pone a él en una situación que no es justa porque él no es el culpable de lo que acabó pasando", sentenció.