Cáritas Diocesana de Córdoba recauda 117.000 euros en su campaña de Navidad gracias a la solidaridad de los ciudadanos

CÓRDOBA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha expresado este viernes su "más sincero agradecimiento" a la ciudadanía cordobesa por "la excelente respuesta solidaria" a la campaña de Navidad 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte', que ha estado activa hasta el pasado 11 de enero, alcanzando una recaudación de más de 117.000 euros.

Según ha indicado Cáritas Diocesana en una nota, esta cifra "duplica lo obtenido en la campaña de Navidad de 2024" y refleja "el firme compromiso de Córdoba con las personas y familias en situación de vulnerabilidad".

Así las cosas, la solidaridad de la ciudadanía se ha hecho visible tanto en el árbol digital de la campaña, lleno de corazones solidarios, como en el acto de calle celebrado el pasado 19 de diciembre, en el que, pese a la lluvia, numerosos cordobeses se acercaron para mostrar su apoyo y colaboración.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente al proyecto de Atención Primaria de Cáritas Diocesana de Córdoba, que permite atender necesidades básicas como alimentación, suministros, vivienda y acompañamiento social.

El reto que se habían planteado desde la entidad para esta campaña de Navidad era recaudar 247.000 euros, por lo que "aunque los resultados obtenidos han sido muy positivos, no se ha alcanzado aún el objetivo económico necesario". En este contexto, Cáritas Diocesana ha recalcado que "sigue siendo imprescindible el apoyo y la solidaridad de los cordobeses para poder atender a todas las familias que acuden a la entidad en busca de ayuda".

"Mientras haya personas, hay esperanza", han señalado desde Cáritas, que anima a "seguir colaborando y a comenzar el nuevo año con un gesto solidario que permita mantener viva la esperanza de quienes más lo necesitan", a través del número de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781 y el bizum 33581.