Cáritas Jaén recibe más de 12.000 kilos de alimentos y productos de higiene en la última recogida solidaria

Voluntarios en la Despensa de Cáritas Interparroquial de Jaén. - CÁRITAS JAÉN

JAÉN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Interparroquial de Jaén ha recibido más de 12.200 kilos de alimentos y productos de higiene gracias al apoyo de la ciudadanía en la reciente recogida solidaria.

La campaña se llevó a cabo los pasados días 2 y 3 de octubre en los supermercados Masymas y Lidl de la capital jiennense y ha supuesto "un importante empuje" a la labor que, a través de su Despensa, desempeña con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

En concreto, se han recogido 12.212,6 kilos, según ha informado este jueves en una nota la coordinadora de Cáritas Interparroquial, Fátima Jerez. "Una vez más, los jiennenses han respondido con su solidaridad y con su generosidad a la llamada de Cáritas, lo que garantiza el sostenimiento de este recurso", ha valorado.

Al respecto, ha mostrado su gratitud a quienes colaboraron con la aportación de alimentos no perecederos y productos de higiene, con "pequeños y grandes gestos que posibilitan el acceso a la alimentación de decenas de familias acompañadas por Cáritas a través de la veintena de equipos parroquiales con que cuenta en la capital jiennense".

"Agradecemos a cada persona todos y cada uno de esos gestos que demuestran la buena disposición ante la llamada de Cáritas", ha manifestado la coordinadora.

De igual modo, ha trasladado su agradecimiento a los supermercados Masymas y Lidl "por ser aliados de Cáritas" y "estar siempre dispuestos a colaborar" con las iniciativas solidarias que plantea.

Finalmente, ha reiterado su gratitud al más de centenar de personas voluntarias que se implicaron en esta nueva recogida. "Gracias por poner vuestro tiempo y vuestra dedicación al servicio de quienes afrontan situaciones adversas. Gracias por alentar la solidaridad durante los días en que se llevó a cabo la recogida de alimentos", ha dicho.

Cabe recordar que cada mes, de media, son unas 300 familias las que se benefician de esta ayuda. Durante el pasado año se entregaron 97.555 kilos de alimentos. De ellos, 82.712 kilos fueron donados.

Por productos, el más repartido fue la leche, con algo más de 25.000 litros, verduras (15.421 kilos), pasta (8.883 kilos) y arroz (4.792 kilos). El total de intervenciones desde la "Despensa de Cáritas" ascendió a 3.552 durante 2025.