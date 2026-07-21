La Carolina (Jaén) suma su antigua posada como nuevo recurso turístico

Inauguración de la rehabilitación de la antigua posada de La Carolina - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Carolina (Jaén) ha recuperado su antigua posada, un inmueble del siglo XVIII, que vuelve a abrir sus puertas para convertirse en un punto de acogida e interpretación del municipio. Esta acción forma parte de una estrategia "mucho más amplia" para hacer a esta localidad "más competitiva, más atractiva y más preparada para afrontar los retos del turismo del siglo XXI".

Así lo ha manifestado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que ha subrayado el compromiso y el respaldo del Ejecutivo central con el municipio de La Carolina para impulsar el crecimiento de sus infraestructuras turísticas. En el acto de inauguración también han participado el alcalde de La Carolina, Cristóbal Pérez, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mata.

El alcalde ha apuntado que este emblemático edificio albergará la nueva Oficina de Turismo de La Carolina, que abrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre para convertirse en la puerta de entrada de las personas que visiten el municipio. De esta forma, el immueble contará con una sala polivalente destinada a actividades y formación, y una moderna sala 2.0 de estudio para estudiantes y usuarios.

La rehabilitación de la antigua posada es un proyecto ejecutado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la localidad, que cuenta con una dotación de 2,5 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation.

El subdelegado ha recordado que el PSTD fue aprobado en 2022 bajo el lema 'Proyecto de ciudad de todos y para todos'. Ha añadido que la antigua posada será una pieza "esencial" para explicar la historia de la localidad y potenciar su patrimonio. Esta intervención se integra dentro de la veintena de actuaciones destinadas a transformar el modelo turístico del municipio bajo criterios de sostenibilidad, innovación y puesta en valor del patrimonio.

Asimismo, el subdelegado ha defendido que la provincia de Jaén continúa consolidándose como uno de los destinos de interior con mayor proyección, "liderando el crecimiento de visitantes en Andalucía", un contexto en el que municipios como La Carolina "tienen mucho que aportar".

Durante el encuentro, Manuel Fernández ha felicitado al Ayuntamiento de La Carolina y ha incidido en la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones públicas, calificándola como "el mejor camino cuando el objetivo compartido es impulsar el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades".

En este sentido, ha asegurado que el municipio cuenta con el "respaldo incondicional" del Gobierno de España, no solo a través de los proyectos financiados con el Plan de Recuperación, sino también mediante las ayudas aprobadas por el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Agricultura para paliar los daños de las borrascas de principios de año.

Estas últimas ayudas contemplan cerca de 2,45 millones de euros destinados a la recuperación de infraestructuras municipales y agrarias de la localidad.