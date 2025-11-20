Carrefour lidera el apoyo al sector agroalimentario español y celebra la vigésimoprimera Jornada Nacional de Pymes

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour ha reafirmado su "liderazgo y compromiso" con el sector agroalimentario español, consolidándose como "motor clave" para la economía nacional y aliado estratégico para los grandes fabricantes nacionales como para productores locales y regionales. Además, la compañía ha celebrado la vigésimoprimera edición de su Jornada Nacional de Pymes Carrefour, el gran evento anual con el que reconoce "el papel esencial" de las pequeñas y medianas empresas nacionales para surtir a sus más de 1.500 tiendas con productos cercanos, "priorizando siempre la presencia del producto local y regional en cada uno de sus establecimientos".

En una nota de prensa, Carrefour ha precisado que mantiene relaciones estables con 7.900 empresas españolas, entre las que se incluyen proveedores de productos y servicios, por valor de 9.700 millones de euros. De todas ellas, más de 2.000 son proveedores de productos frescos, cifra con la que confirma su liderazgo en cuanto al número de proveedores del campo español con los que colabora de forma habitual: el 90% de sus productos frescos tienen origen nacional.

A su juicio, este compromiso se refleja también en su colaboración con 170 Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) y 60 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). En el caso de Andalucía, la compañía trabaja con más de 1.100 proveedores de esta comunidad por un valor superior a 1.100 millones de euros.

El acto ha estado presidido por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla; la directora ejecutiva de Carrefour España, Elodie Perthuisot, y el director comercial de Carrefour España, Jorge Ybarra Loring, junto a una amplia representación de proveedores de todo el país.

Para López Senovilla, "estos galardones ponen en valor el papel de nuestras pequeñas y medianas empresas y el esfuerzo de tantas mujeres en zonas rurales y reflejan también la importancia de la coordinación entre todos los actores de la distribución comercial para fortalecerlo, modernizarlo y acercarlo a la sociedad".

Además, ha añadido que desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa "seguimos trabajando para garantizar un entorno adecuado para el crecimiento empresarial y ejemplo de ello es el Régimen 20 que elimina barreras y obstáculos a la actividad empresarial, especialmente a las Pymes".

Por su parte, Elodie Perthuisot ha señalado que "Carrefour lleva más de cinco décadas en España, gracias al trabajo que realizan las más de 8.000 empresas españolas con las que colaboramos". "Las Pymes son nuestros socios estratégicos en la tarea de ofrecer la mejor alimentación a los hogares españoles en los que más del 50% son clientes de El Club Carrefour. Esta es una gran responsabilidad. Queremos llevar la calidad de estos productos a la mesa de cada familia de nuestro país", ha afirmado.

Por otro lado, Ybarra Loring ha apuntado que "esto no es un evento puntual. Es la confirmación de una alianza estratégica, de un compromiso estable y a largo plazo que define quiénes somos". "Nuestra apuesta por el sector agroalimentario español es el fruto de una estrategia comercial que prioriza la cercanía y la calidad. Por ello, trabajamos de la mano de nuestros proveedores para ofrecer a nuestros clientes productos frescos, de temporada y de calidad", ha subrayado.

PREMIOS HORTALIZAS TOMELI, LACTURALE GANADERÍAS Y NATURSNACKS

En el marco de la jornada se han entregado los premios que reconocen la labor de las empresas que durante el último año han destacado por "la calidad, autenticidad, innovación y compromiso con el desarrollo rural".

En esta edición las empresas premiadas han sido Hortalizas Tomeli, la cooperativa de la Comunidad Valenciana que ha obtenido el Premio Pyme Nacional a la Mejor Pyme y Lacturale Ganaderías, empresa navarra reconocida con el Premio Pyme Nacional a la Transición Alimentaria.

Carrefour además ha concedido el Premio Pyme Nacional a la Mujer Rural Emprendedora a la pyme de Castilla y León, Natursnacks. Este galardón es el resultado de un proyecto en colaboración con Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) que pretende "visibilizar e impulsar el trabajo de las mujeres en el entorno rural y poner en valor sus productos".