La carrera y lumbres de San Antón en Jaén tendrán un dispositivo especial de seguridad formado por más de 800 personas

Junta Local de Seguridad de Jaén con motivo de la carrera y lumbres de San Antón. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 personas formarán el dispositivo de seguridad para la 43 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se celebrará el 17 de enero en Jaén con la presencia de 14.000 participantes.

El alcalde, Julio Millán, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, han copresidido este lunes la Junta Local de Seguridad en la que se ha analizado este operativo para garantizar la plena salvaguarda tanto de los corredores como quienes asistan a esta cita deportiva, así como a las tradicionales lumbres que se encenderán por toda la ciudad.

Para ello, se ha plantea un importante trabajo de coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Bomberos, además del personal sanitario y del propio personal del Patronato Municipal de Deportes, que aportará más de 45 profesionales de apoyo y gestión en las diferentes áreas funcionales.

"Pretendemos garantizar la seguridad de los miles de corredores que participan en la prueba así como de todas aquellas personas que vienen a ver la carrera y participan en nuestras tradicionales lumbres de San Antón", ha afirmado el regidor, quien ha añadido que el objetivo es que "sea un éxito para poder disfrutar de esta gran noche para la ciudad desde el punto de vista cultural, social y deportivo".

En la misma línea se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno, quien ha destacado que se trata de "una carrera en la que se vuelcan todos los vecinos y vecinas de Jaén animando a los participantes y que es, sin duda alguna, un referente internacional".

También ha apuntado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "están autorizadas para formar parte de la malla de comunicaciones mediante la creación, por parte del Ayuntamiento de Jaén, de un grupo de coordinación en la Red de Radiocomunicaciones". De este modo, se garantizará la comunicación para la coordinación entre todos los servicios actuantes.

PRESENCIA POLICIAL

Entre el viernes, 16 de enero, y el sábado, 17 de enero, la Policía Local, con la presencia de la práctica totalidad de la plantilla (alrededor de 150 agentes), ofrecerá 332 servicios (105 ordinarios y 227 de disponibilidad).

Con respecto al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), tendrá un retén norte y otro sur formados cada uno por cuatro efectivos y otro retén más en la zona de meta con siete integrantes; mientras que en el parque de bomberos habrá ocho profesionales. En total, para esta jornada ofrecerá un servicio con 23 efectivos en activo.

Por su parte, serán 80 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que formen parte de este dispositivo especial. Los 50 policías nacionales estarán presentes en la carrera de apoyo a la Policía Local, junto a los 30 agentes de Guardia Civil, que reforzarán el control de los accesos a Jaén y velarán por la seguridad ciudadana.

A todos ellos hay que sumar los más de 70 voluntarios de Protección Civil y los 400 voluntarios procedentes de clubes, centros educativos y otros colectivos sociales.

Además, la Subdelegación del Gobierno ha cedido diez equipos de radiocomunicaciones portátiles al Ayuntamiento de Jaén para reforzar la coordinación ante posibles incidencias que puedan ocasionarse durante la celebración de la prueba deportiva.

De otro lado, el dispositivo sanitario estará conformado por doce médicos, doce enfermeros y doce técnicos en emergencias sanitarias, además de cuatro UVI, tres SVB (soporte vital básico), un vehículo coordinador, un vehículo de apoyo logístico y seis corredores con DEA (desfibrilador externo automático). También estarán presentes 28 vigilantes privados.

LIMPIEZA

Si importante es el dispositivo de seguridad, también lo es el de limpieza para la vuelta a la normalidad tras la carrera urbana y las lumbres de San Antón.

Como medida de prevención, en los días previos, se procederá a la retirada de contenedores en algunas de las vías públicas en las que se desarrollará, lo que afectará a la recogida de las distintas fracciones, en especial en la avenida de Andalucía. Una vez acabe la prueba deportiva, se volverán a colocar en sus correspondientes ubicaciones.

La limpieza de las hogueras tendrá lugar el domingo con la presencia de los operarios de limpieza, una pala cargadora, una caja abierta para residuos, así como cisterna e hidrolimpiadora. Se estima que la limpieza total se alargará en torno a cuatro jornadas, por lo que se pide paciencia tanto a conductores como a la ciudadanía en general.