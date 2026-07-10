Casa 47 licita la redacción del proyecto para la construcción de 48 viviendas asequibles en Granada

Parcela en la calle Santiago Rusiñol de Granada donde se crearán viviendas asequibles. - CASA 47

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 ha licitado la redacción del proyecto de edificación de una promoción de 48 viviendas asequibles en Granada, que se llevará a cabo sobre una parcela de 991,18 metros cuadrados de superficie situada en la calle Santiago Rusiñol.

La licitación del contrato, cuyo valor estimado se fija en 263.800 euros, impuestos excluidos, ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13,00 horas del 7 de septiembre de 2026.

El contrato, que tiene por objeto la redacción de los proyectos básico y de ejecución, incluye la realización de todos los análisis técnicos preliminares esenciales para el desarrollo del proyecto, entre los que destacan el estudio geotécnico, estudios topográficos, estudio energético y estimación de Calificación de Eficiencia Energética.

Asimismo, el contrato contempla el estudio de gestión de residuos y de gestión ambiental para la ejecución de la obra, además de cualquier documento urbanístico o técnico complementario necesario para la realización de trámites y obtención de permisos, licencias y autorizaciones necesarias.

Las viviendas proyectadas contarán con entre 1 y 3 dormitorios, y al menos el 4 por ciento tendrán las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizar acceso a personas con discapacidad.

Estas viviendas pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda de manera permanente y que está siendo gestionado por la entidad estatal de vivienda Casa 47, actuando en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna.