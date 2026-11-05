La Casa de la Cultura de Martos (Jaén) acoge la exposición 'Libros de artista 2026'

Inauguración de la exposición 'Libros de artista 2026'. - UJA

MARTOS (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Cultura de Martos acoge la exposición 'Libros de artista 2026', una iniciativa impulsada por la Universidad de Jaén (UJA), en colaboración con el Ayuntamiento de Martos, que une artes plásticas, literatura y talento joven.

La edición de este año ha tenido como eje vertebrador la reinterpretación plástica del poema 'Almanaques', de la Premio Nacional de Literatura Ángeles Mora, según ha informado este jueves la institución académica.

Entre las propuestas presentadas, la obra de la joven creadora marteña Rebeca Ortega se ha alzado con el primer premio de esta convocatoria, "consolidando el certamen como una plataforma de proyección para las nuevas promociones de artistas de la provincia".

La inauguración de la muestra ha contado con la vicerrectora de Cultura, Marta Torres; el alcalde de Martos, Emilio Torres, y la concejal de Cultura, Elena Molina, además de la propia galardonada.

Torres ha señalado la importancia de descentralizar la acción universitaria y llevar la creación artística a todos los rincones de la provincia. A su juicio, además, "esta exposición demuestra cómo la cultura actúa como vaso comunicante entre la investigación, la poesía y las artes plásticas".

"Para la Universidad de Jaén es un orgullo comprobar el altísimo nivel de las propuestas presentadas alrededor de la figura y obra de Ángeles Mora y un motivo de especial satisfacción que el talento de una joven marteña como Rebeca Ortega haya resultado reconocido en esta edición", ha afirmado.

Respecto a la iniciativa, la vicerrectora ha explicado que se trata de la décima edición del proyecto 'Libro de artista', que dirige la profesora Elena Felíu, auspiciado por la Editorial de la Universidad de Jaén, junto con la Escuela de Arte y Superior de Diseño José Nogué.

"Diez ediciones significan una década sembrando creación, tendiendo puentes entre la poesía de cabecera en lengua española y las manos inquietas de las nuevas generaciones de creadores. Esta colección, que cristaliza en la serie La Rueca, no es una iniciativa cualquiera y fue reconocida en 2023 en los XXVI Premios Nacionales de Edición Universitaria como la mejor colección de España", ha destacado.

La exposición 'Libros de artista 2026' recoge la interpretación del poema 'Almanaques' realizada por 17 jóvenes artistas de distintas etapas formativas, desde Bachillerato de Artes hasta los ciclos de grado superior y las enseñanzas artísticas superiores. Puede visitarse hasta el próximo 20 de noviembre.