Casi 600 mayores participan desde este jueves en rutas y visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba

Los mayores en la Puerta del Puente junto a la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador (centro).

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 600 usuarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de Córdoba participan desde este jueves en las 12 rutas y visitas guiadas que se van a desarrollar hasta el día 9 de noviembre dentro de las jornadas socioculturales organizadas por la Delegación de Mayores del Ayuntamiento.

Según ha informado el Consistorio en una nota, es el quinto año que se realiza esta actividad, que se celebra dos veces al año, en otoño y primavera, y que está diseñada para descubrir y conocer la historia de la ciudad.

En esta nueva edición la Delegación ha apostado por combinar senderismo y cultura, incluyendo ocho rutas nuevas, como son Califas, emires y arquitectura Andalusí; Patrimonio Sefardí; Ruta del agua. Baños de Almanzor; Santuario de la Virgen de Linares; Templo Romano, Círculo de la Amistad; Historias de amor en distintas culturas en el casco histórico (Teatralizada); Ruta Hernán Ruiz. Palacio Jerónimo Paez. Postigo de la leche, y Caballeros templarios. Leyendas de la Córdoba oculta.

Esta mañana se ha realizado la primera de las rutas de esta nueva edición, en la que las inscripciones se han vuelto a agotar en dos días. Los mayores han salido a las 10,00 horas de la Puerta del Puente, junto a la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, para quien "es un placer ofrecer a nuestros mayores la posibilidad de pasear y conocer más la ciudad dentro de uno de los proyectos más demandados dentro de la Delegación y que se ha convertido en un fijo en el calendario de actividades".