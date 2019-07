Castilla (UGT-A) critica que tras seis meses del nuevo Gobierno andaluz todavía no conoce al consejero de Educación

Publicado 30/07/2019 14:38:57 CET

JAÉN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha destacado en su balance de los seis primeros meses del nuevo gobierno en la Junta de Andalucía que es "difícil" en tan poco tiempo tener una "impresión exacta de por dónde pueden ir las cosas", pero como ejemplo ha aludido a que todavía ni siquiera conoce al consejero de Educación, Javier Imbroda.

"Al consejero de Educación ni lo conozco, ni me lo han presentado, ni me he sentado con él", ha dicho Castilla en rueda de prensa, al tiempo que ha apuntado que en una comunidad como la andaluza en la que el 17,9 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años opten por abandonar sus estudios, implica que no se pueden reportar 12 millones de euros en políticas compensatorias dirigidas a educación, tal y como ha ocurrido en el último presupuesto.

En el ámbito de la educación también ha criticado que en el presupuesto de 2019 aprobado por la Junta vaya "tanta inversión a la privada en detrimento de la educación pública".

Sobre la Consejería de Empleo, ha indicado que no está habiendo problemas porque ya ha habido contactos y en septiembre se retomará el dialogo social para trabajar en la creación de empleo y que éste sea de calidad.

Lo que sí ha criticado abiertamente es que el nuevo gobierno haya puesto en cuestión temas como la brecha salarial. "Lo que no entiendo es que se asuman discursos de un partido en torno al tema de igualdad", ha dicho Castilla en alusión directa a los postulados de Vox.

Asimismo, Castilla se ha dirigido al Gobierno andaluz para que sea "contundente" respecto a los entes instrumentales como pueden ser Canal Sur, Infoca o el 061, porque "los trabajadores no tienen ninguna culpa y viven en una situación de incertidumbre día sí y día no, cuando empiezan a decir que si son o no son chiringuitos".

"Me gustaría que realmente dijeran a las claras si tienen algún plan previsto sobre esos entes instrumentales porque estamos hablando de profesionales que hacen una labor muy importante", ha insistido Castilla, al tiempo que ha advertido que si el nuevo Ejecutivo está pensando en recortes de trabajo, "a la UGT nos va a tener enfrente".

Ha apuntando que en los presupuestos recientemente aprobados para 2020 tienen cosas que "nos han parecido bien, otras que no", pero en definitiva son para seis meses. La cuestión, según Castilla, es que "nos enseñen cómo van a tramitar los presupuestos para 2020".

En este punto, se ha mostrado confiada en que el Ejecutivo andaluz dé participación a los sindicatos en su elaboración, tal y como está establecido en la Constitución española. "El presupuesto de 2020 nos va a hacer el diagnostico fácil, una fotografía de cuales van a ser las líneas estratégicas de este Gobierno y espero que no haya conflictividad", ha señalado la máxima responsable de UGT en Andalucía.