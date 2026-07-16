Castillo de La Calahorra acoge el sábado el primer concierto del Festival de Música y Danza de Granada en la provincia

Castillo de La Calahorra. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de La Calahorra, con el imponente Castillo de La Calahorra como telón de fondo, acogerá este sábado 18 de julio el concierto extraordinario conmemorativo del 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Será la primera vez, en los 75 años de trayectoria del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que su programación sale de la capital para celebrarse en un municipio de la provincia, un hecho que la Diputación de Granada ha enmarcado en su "compromiso con la descentralización de la oferta cultural y la puesta en valor del patrimonio provincial".

El concierto reunirá a la Orquesta Ciudad de Granada y al Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, dirigidos por el maestro Donato Renzetti, para interpretar la Sinfonía nº 9 de Ludwig van Beethoven, considerada una de las obras más universales de la historia de la música.

La célebre partitura, culminada con la Oda a la alegría de Friedrich Schiller, convertirá este enclave patrimonial en el escenario de una velada que unirá música, historia y paisaje en una celebración única del aniversario del Festival.

El Castillo de La Calahorra, propiedad de la Diputación de Granada y uno de los monumentos más emblemáticos de la provincia, ofrecerá un marco excepcional para este concierto, reforzando el carácter simbólico de una propuesta que aúna excelencia artística y patrimonio histórico.

Además, antes del inicio del espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de visitas organizadas al interior del Castillo de La Calahorra, una oportunidad para conocer de cerca uno de los primeros castillos renacentistas de España y uno de los grandes referentes monumentales del Geoparque de Granada.