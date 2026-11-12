El Castillo de Santa Catalina de Jaén mantiene el cierre al público por el fuerte viento

Archivo - Imagen de archivo del Castillo de Santa Catalina. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Santa Catalina de Jaén permanece cerrado al público este jueves, debido a las fuertes rachas de viento, como "medida preventiva para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores".

La ubicación de la fortaleza, en una zona elevada de la ciudad, hace que el recinto se encuentre especialmente expuesto a las rachas de viento, por el que la Aemet ha activado el aviso amarillo hasta las 14,00 horas.

Por ello, se mantendrá el cierre mientras persistan las condiciones meteorológicas que puedan suponer un riesgo para las personas que acceden al espacio, según ha informado el Ayuntamiento.

En este sentido, ha subrayado que esta medida "responde exclusivamente a criterios de prevención y seguridad" y que el Castillo volverá a abrir al público cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

La Concejalía de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico ha agradecido la comprensión de los visitantes ante esta decisión preventiva de mantener cerrada la fortaleza, que tampoco se pudo visitar este miércoles, cuando hubo aviso naranja por viento.