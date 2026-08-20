La Catedral de Granada traslada sus celebraciones al Sagrario

Catedral de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las celebraciones eucarísticas que habitualmente tienen lugar en la Catedral de Granada se trasladan a la parroquia del Sagrario, espacio adosado al propio templo mayor y que ya está abierto al público tras su revisión.

Así lo ha informado la Archidiócesis de Granada, que apunta a que la Catedral permanecerá cerrada temporalmente tras los terremotos "y a la espera de conocer y evaluar la envergadura de los posibles daños ocasionados en el templo".

En cuanto a los oficios religiosos, la parroquia del Sagrario-Catedral acoge ahora las habituales misas diarias de 9,00 y 11,00 horas. Además, la Eucaristía de los domingos a las 12,30 horas, presidida por el arzobispo, José María Gil Tamayo, tendrá lugar también en la parroquia del Sagrario-Catedral.

Esta medida permanecerá hasta que se garantice la seguridad para la reapertura de la Catedral según añade en el comunicado la Archidiócesis.

La institución eclesiástica también ha dado cuenta ya de la reapertura de otros de sus espacios como la sede de la Curia Metropolitana, el Monasterio de Cartuja, la Abadía del Sacromonte y el Monasterio de San Jerónimo.