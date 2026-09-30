La catedral de Granada vuelve a acoger eucaristías diarias tras los terremotos

Archivo - Interior de la Catedral de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA - Archivo

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eucaristía diaria a las 9 horas vuelve a celebrarse en la Catedral de Granada a partir de este jueves 1 de octubre, después de que durante este mes de septiembre estas liturgias hayan tenido lugar en la iglesia parroquial del Sagrario Catedral tras los terremotos de la serie sísmica de agosto que causaron desperfectos en el templo mayor de la capital granadina.

Así lo han señalado desde el Arzobispado, que destaca que con la misa diaria de nuevo en la Catedral se recupera la normalidad de su actividad litúrgica y turística, que, en tramos progresivos, ha ido reabriendo sus espacios.

Así, esta reapertura progresiva comenzó con la celebración de la eucaristía dominical en la catedral, a las 11 y las 12.30 horas, esta última presidida por el arzobispo. Después, se volvió a abrir las visitas turísticas y la exposición 'Kerygma', ésta última en dos momentos con la Sala VIII del templo.

La misa diaria se oficia de lunes a sábado a las 9 horas, y los domingos a las 11 y las 12,30 horas. Además, de lunes a viernes, antes de la Eucaristía se reza la Hora de Laudes, a las 8,45 horas, y con posterioridad a la misa se reza la Hora Tercia a las 9,30 horas.

Tras las celebraciones litúrgicas, la Catedral de Granada abre sus puertas a los turistas para que puedan conocer el templo metropolitano y disfrutar de su belleza arquitectónica y artística en escultura y pintura.

Actualmente, y hasta el 27 de noviembre, también puede visitarse en la catedral la exposición 'Kerygma. El arte de evangelizar', organizada con motivo del primer centenario fundacional de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada.