El catedrático emérito de la UCO Diego Martínez Torrón publica una nueva edición ampliada de 'Don Quijote'

Primer tomo de la nueva edición ampliada de 'Don Quijote', realizada por el catedrático emérito de la UCO Diego Martínez Torrón. - UCO

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Córdoba (UCO) Diego Martínez Torrón ha publicado una nueva edición de 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha', de Miguel de Cervantes, fruto de una investigación iniciada en 1987.

Según informa en la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, la publicación, editada por la Sociedad Menéndez Pelayo, consta de tres volúmenes y se encuentra disponible gratuitamente en formato digital.

Esta segunda edición, publicada en 2026, "revisa y amplía de manera sustancial" la realizada por el profesor Martínez Torrón en 2020. El nuevo trabajo incorpora "aportaciones de crítica textual y un mayor número de notas explicativas, con el propósito de facilitar tanto la lectura de la obra como el análisis de su significado y de la vigencia del pensamiento de Cervantes". El tercer volumen reúne, además, la práctica totalidad de los estudios cervantinos desarrollados por el autor a lo largo de casi cuatro décadas de investigación.

Especialista en Literatura Española y en la obra cervantina, Diego Martínez Torrón ha desarrollado buena parte de su trayectoria académica en la Universidad de Córdoba. Sus investigaciones abarcan también el Romanticismo español y autores como Espronceda, el Duque de Rivas, Juan Ramón Jiménez, Valle-Inclán o Azorín, entre otros.

La práctica totalidad de su producción anterior, tanto de creación literaria como de investigación, se encuentra disponible en acceso abierto en su portal de autor de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

La nueva edición de 'El Quijote' forma parte de la colección 'Palabras al mundo' de la Sociedad Menéndez Pelayo. El escritor y académico Luis Alberto de Cuenca, autor del texto que acompaña la publicación, destaca el "carácter profundamente revisado y ampliado de esta edición y su voluntad de acercar la obra de Cervantes al lector del siglo XXI".

Los tres tomos pueden consultarse y descargarse gratuitamente desde el portal de publicaciones de la Sociedad Menéndez Pelayo en la web 'https://monografias.sociedadmenendezpelayo.es/pub'.