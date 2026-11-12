El sendero de la Punta del Boquerón (Cádiz) contará con una pasarela elevada dentro de las obras de emergencia iniciadas

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, el delegado especial de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de San Fernando, Javier Navarro, en el sendero de la Punta del Boquerón - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El sendero Punta del Boquerón, en San Fernando (Cádiz), contará con una pasarela elevada en el marco de las obras de emergencia que se han iniciado tras los daños ocasionados por el tren de borrascas del pasado invierno.

A esta zona se han trasladado este jueves el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, el delegado especial de Desarrollo Urbano Sostenible y de Infraestructuras y Renovación Urbana del Ayuntamiento isleño, Javier Navarro, y el equipo técnico.

En una nota, la Junta ha explicado que en la visita a este enclave, integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, Óscar Curtido ha comprobado el desarrollo de unos trabajos que pretenden recuperar este enclave natural, que sufrió "importantes daños" como consecuencia del temporal de principios de año.

Estas labores se han venido realizando y se prolongarán hasta que concluya este mes "si el tiempo y las inclemencias meteorológicas lo permiten", como ha matizado el delegado territorial, quien ha añadido que la nueva pasarela elevada --un puente de hasta 51 metros de longitud-- va a tener tres metros de altura y vendrá a modificar el trazado inicial de este sendero.

Para el delegado territorial, esta solución que se ha incorporado tras estudiar las distintas alternativas técnicas, y considerando algunas aportaciones que ha trasladado del Ayuntamiento de San Fernando, tiene como objetivo "la protección del sistema dunar, en condiciones adecuadas de seguridad y para evitar futuros temporales".

Desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente se está repasando también el resto de las pasarelas existentes, retirando la arena acumulada y mejorando la protección de la vegetación y de todas las especies que habitan en este espacio natural.

Para el delegado territorial es "una actuación acorde con la conservación de nuestro patrimonio natural y la seguridad de todas las personas que lo disfrutan".

Por su parte, el concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de San Fernando, Javier Navarro, ha destacado que desde el Consistorio plantearon "aprovechar el recorrido por las vueltas de afuera de las salinas" y establecer una nueva conexión que permitiera llegar a la Punta del Boquerón "de una forma más cómoda y respetuosa con el entorno".

Navarro ha valorado que se haya incorporado al proyecto y ha señalado la importancia de "seguir avanzando" en la puesta en valor de la playa de Camposoto y su entorno, apostando por la colaboración entre ambas administraciones para impulsar futuras mejoras que permitan disfrutar de este patrimonio natural.

En este sendero, con tramos asentados sobre pasarelas elevadas o tarimas y otros que discurren directamente sobre la arena, los temporales habían deteriorado algunas estructuras, provocando una situación que dificultaba el tránsito de las personas usuarias bajo condiciones de seguridad, por lo que se hacían necesarios estos trabajos de emergencia.

Estas tareas se han ido desarrollando y ahora es el turno de la construcción de un nuevo tramo de pasarela alternativo al del sendero actual, un puente que permita cruzar el caño desde el aparcamiento y evite la afección sobre la duna.

En el resto del sendero, las actuaciones consisten en la retirada de arena, reparaciones sobre tarimas y la colocación de una malla entre el sendero y la duna para proteger la vegetación y las zonas de reproducción de chorlitejos patinegro.

Estos trabajos de emergencia, entre los que se encuentra la construcción de esta pasarela elevada, tienen un coste de 200.000 euros, en el marco del Plan Andalucía Actúa, y se realizan en infraestructuras y equipamientos de uso público de espacios naturales protegidos que resultaron dañados por la sucesión de borrascas.

El sendero discurre paralelo a la playa isleña de Camposoto y a las marismas del Caño de Sancti Petri a lo largo de una longitud de 2.569 metros, finalizando en la Punta del Boquerón, declarada Monumento Natural de Andalucía.