El catedrático de la UCO Luis López Bellido analiza el papel de la agricultura frente al cambio climático

El libro 'Carbono en la agricultura. Tecnología, economía y mercados'. - UCO

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de Agronomía de la Universidad de Córdoba (UCO) Luis López Bellido ha publicado el libro 'Carbono en la agricultura. Tecnología, economía y mercados' (Editorial Acribia), una obra que analiza el papel de la agricultura en la lucha contra el cambio climático, tanto por su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero como por su capacidad para mitigarlas mediante el almacenamiento de carbono en los suelos.

Así lo ha indicado la Universidad de Córdoba en una nota en la que ha detallado que el volumen aborda, desde una perspectiva científica, tecnológica y económica, las posibilidades de avanzar hacia sistemas agrícolas más sostenibles y una economía baja en carbono.

La obra parte de la doble condición de la agricultura como fuente de emisiones y como potencial sumidero de carbono. En un contexto marcado por la urgencia climática y la necesidad de transformar los modelos productivos tradicionales, López Bellido examina el desequilibrio actual del carbono en la atmósfera y en los suelos agrícolas, así como los beneficios que puede aportar el secuestro de carbono tanto a la mitigación del cambio climático como a la productividad agrícola.

A lo largo de ocho capítulos, el autor ofrece una visión integral de los escenarios necesarios para fomentar el almacenamiento de carbono en los suelos, prestando especial atención a los desafíos científicos, técnicos y socioeconómicos que plantea su aplicación. El texto, apoyado en una extensa bibliografía científica y técnica, analiza las prácticas y herramientas que pueden contribuir a mejorar la gestión del carbono en los sistemas agrícolas.

Uno de los aspectos centrales de la publicación es la necesidad de disponer de procedimientos fiables para cuantificar el carbono que almacenan los suelos. En este sentido, el libro profundiza en los sistemas de medición, información y verificación (MRV), fundamentales para acreditar los resultados de los procesos de secuestro de carbono y garantizar su credibilidad, especialmente cuando estos se incorporan a mecanismos de compensación de emisiones.

La obra examina también los diferentes métodos de medición del carbono orgánico del suelo, desde las técnicas tradicionales hasta las innovaciones basadas en métodos espectrales, teledetección y tecnologías digitales. Estas herramientas están ampliando las posibilidades de conocer y evaluar el carbono presente en los suelos agrícolas y ofrecen nuevas oportunidades para mejorar su gestión.

Junto a los aspectos científicos y tecnológicos, López Bellido dedica una parte importante del libro a la dimensión económica del carbono en la agricultura. La obra analiza los mecanismos de compensación de emisiones, los créditos de carbono y el funcionamiento de los mercados en los que se comercializan, tanto a escala internacional como en el ámbito específico de la Unión Europea.

Estos instrumentos pueden abrir nuevas oportunidades económicas para el sector agrario al incentivar prácticas que favorezcan el almacenamiento de carbono y contribuyan a reducir el impacto climático de la actividad agrícola. Sin embargo, su desarrollo también plantea importantes desafíos relacionados con la regulación, la transparencia, la equidad y la necesidad de verificar de manera rigurosa los resultados obtenidos.

Desde este enfoque multidisciplinar, 'Carbono en la agricultura' pone de manifiesto que el futuro del sector agrícola no depende únicamente de su capacidad para producir alimentos, sino también de su contribución a la sostenibilidad ambiental y al equilibrio climático del planeta. La integración de los conocimientos científicos, las innovaciones tecnológicas y los instrumentos económicos constituye así uno de los principales retos para avanzar hacia una agricultura sostenible y baja en carbono. El libro ha sido publicado por Editorial Acribia.

Luis López Bellido es catedrático emérito de Agronomía de la Universidad de Córdoba y cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora en el ámbito de la agronomía. Es autor de numerosas publicaciones científicas y libros especializados en cultivos herbáceos, sistemas agrícolas, sostenibilidad y seguridad alimentaria.