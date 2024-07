CCOO afea que la Junta incluirá a las farmacéuticas en el Consejo Rector del Instituto de Salud de Andalucía

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de CCOO de Andalucía (CCOO-A) ha decidido no apoyar el proyecto de decreto de estatutos del Instituto de Salud de Andalucía (ISA), al considerar que este "no cumple con un mínimo aceptable" como es "mantener a la investigación pública y al resto de funciones de este instituto fuera de la influencia de la empresa privada, con intereses totalmente espurios", y por no realizar "una integración transparente" que respete los derechos de todos los trabajadores, que "serán integrados forzosamente", y a quienes "se les impide o dificulta su progresión profesional".

"La decisión de la Administración de incluir a las empresas farmacéuticas en el Consejo Rector del ISA supone dar un papel que no le corresponde, dentro de una institución pública, a intereses privados en un tema tan sensible como la relación entre la investigación pública, la farmaindustria y el Sistema Sanitario Público de Andalucía", ha asegurado en una nota el Área Pública de CCOO-A.

El sindicato ha criticado que, según las funciones del Consejo Rector, la farmaindustria tendrá influencia en el Plan Estratégico del ISA, en su Plan Anual de Actividades y en la posible creación o participación del ISA en sociedades o consorcios lo que, a su criterio, podría conllevar "un conflicto de intereses".

"Con este no de CCOO se trata de defender la investigación pública para que permita dar soluciones a todo tipo de enfermedades, incluyendo las poco frecuentes que son las grandes olvidadas de la investigación farmacéutica privada, y abaratar los costes de los medicamentos permitiendo una disminución del gasto farmacéutico y un acceso justo a los medicamentos", ha añadido esta organización sindical.

Por otro lado, el Área Pública de CCOO-A considera que estos estatutos dejan a los trabajadores laborales de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y de la Fundación Progreso y Salud "en una situación de indefensión" y establece un sistema de selección "totalmente subjetivo" que no se corresponde con un procedimiento de selección adecuado para puestos de funcionarios.

"A pesar de que se mantienen todas las funciones de los entes públicos que se integran en el ISA, la reducción de plantilla aplicada en ellos en los últimos años y la eliminación progresiva de los puestos actuales hace que interpretemos que se está llevando a cabo la liquidación de estos entes, sobre todo de la EASP, y que se está creando un nuevo instituto de salud que estará bajo criterios economicistas y alejado de lo que a la ciudadanía y a los profesionales del sector sanitario les interesa, que es mejorar el Sistema Sanitario Público Andaluz", ha concluido el Área Pública de CCOO de Andalucía.