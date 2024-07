CCOO afea a la Junta "no contar con los agentes económicos y sociales" en el proyecto del estatuto de mujeres rurales

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha recriminado al Ejecutivo de la Junta de Andalucía que el Proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar se llevará al Parlamento regional "sin contar con los agentes económicos y sociales", y ha criticado, en este sentido, que supone "un claro ejemplo del Gobierno andaluz de no escuchar las propuestas de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en esta materia de tanta importancia para las mujeres andaluzas".

Al respecto, el sindicato ha añadido que ya manifestó en el seno del Consejo Económico y Social de Andalucía en 2023 que "la ausencia de las organizaciones sindicales en la mesa andaluza de mujeres rurales y del mar era injustificable".

Desde CCOO, recuerdan en un comunicado que este proyecto tiene por objeto establecer mecanismos para la efectiva igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria de Andalucía y que ellos siempre han valorado esta iniciativa "porque supone un avance en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".

"Lo que es incomprensible es que no cuenten con CCOO para el diseño, elaboración y desarrollo de las políticas públicas destinadas a las mujeres en esos ámbitos", ha matizado el sindicato.

Así, ha incidido en que "la actitud del Gobierno andaluz de no contar con los agentes económicos y sociales en el trámite de este Proyecto, no permitiendo ahora que comparezcan en el Parlamento para mostrar su posición y hacer aportaciones, ha generado gran malestar en la organización, que ya ha anunciado que dirigirá un escrito a los grupos parlamentarios para hacerles extensivo ese malestar". Asimismo, CCOO considera que "supone no tener en cuenta el trabajo realizado en el Consejo Económico y Social de Andalucía, órgano consultivo y participativo".