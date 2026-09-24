CCOO asegura que el Convenio del Metal de Córdoba suscrito por UGT supone "un retroceso en los derechos laborales"

Negociadores de CCOO en el Convenio del Metal. - CCOO CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha asegurado este jueves que el Convenio Provincial del Metal que ha suscrito con la patronal Femeco este mismo día UGT-FICA de Córdoba, con "la desautorización de UGT-FICA de Andalucía", supone, "no solo un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector, sino un ataque directo a los mismos".

Según ha informado el sindicato en una nota, el responsable del sector del metal del mencionado Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Manuel Muñoz, ha expresado su "perplejidad" ante la situación vivida en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), "cuando representantes de UGT-FICA de Andalucía se personaron para informar que su representante local, Antonio Lopera, no estaba autorizado para firmar el nuevo convenio, que incluye una cláusula sobre un protocolo de alcohol y drogas que, tanto UGT, como CCOO, entienden que es ilegal y que vulnera los derechos de las personas trabajadoras".

Muñoz ha señalado que "las enfermedades de las personas no pueden justificar despidos, que es lo que pretenden hacer con el protocolo incluido en el convenio", que va a ser denunciado por CCOO, pues "hablan de prevención, pero en ningún momento se prevén medidas para ayudar a las personas afectadas por adicciones a recuperarse de las mismas".

Además, "los controles aleatorios que proponen suponen un ataque a la intimidad de las personas trabajadoras, ni contemplan la posibilidad de que una persona esté tomando una medicación que puede dar positivo en uno de estos controles o que haya consumido sustancias estupefacientes en su tiempo libre que puedan dar un resultado positivo días después, cuando no está bajo sus efectos".

CCOO ha dicho ser "la primera interesada en salvaguardar la salud y la seguridad de las personas trabajadoras en sus puestos de trabajo, pero en ningún caso vamos a sobrepasar la línea roja de los derechos de las personas trabajadoras a su intimidad y dignidad".

En este sentido, Muñoz ha dejado claro que "CCOO no va a firmar jamás un convenio que suponga un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras y, mucho menos, uno que vulnere sus derechos como es el caso de este convenio", que "lo único bueno que tiene es la subida salarial, que tampoco es para tirar cohetes porque no garantiza el poder adquisitivo de las personas trabajadoras". Por lo demás, el convenio "solo da pasos atrás" y "no incluye ninguna de las mejoras propuestas por CCOO, entre ellas, establecer la jornada intensiva en verano", o "el protocolo Lgtbi+, que es obligatorio".

Ante esta situación, CCOO, que ya advirtió en la mesa de negociación sobre "la inseguridad jurídica que puede crear este convenio a las empresas", ha exigido a UGT "que rectifique de inmediato". Por su parte, CCOO denunciará "ante la autoridad competente la ilegalidad del convenio" y pedirá "al Regcon que no registre el convenio hasta que no se elimine de su articulado el protocolo de alcohol y drogas".