CCOO critica la "falta de planificación y recursos" en la apertura del tercer punto de urgencias de Córdoba

Archivo - El tercer punto de urgencias extrahospitalarias de Levante Sur, que ya ha abierto sus puertas. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha criticado este viernes la "falta de planificación y recursos con las que nace el tercer punto de urgencias extrahospitalarias de la capital cordobesa", ubicado en el Centro de Salud Levante Sur y que abrió ayer jueves sus puertas.

A través de una nota, el sindicato ha expresado su "profunda preocupación por las condiciones en las que se ha puesto en funcionamiento este nuevo dispositivo asistencial y las repercusiones que va a tener sobre la ciudadanía".

En primer lugar, "este centro ha comenzado su actividad sin una dotación suficiente de personal médico, lo que obliga a los médicos de los centros de salud a realizar más guardias y a faltar a su puesto de trabajo tras las guardias, lo que va a suponer un aumento de los días de espera para conseguir una cita con el médico de Familia".

Así lo ha asegurado el delegado de CCOO en Atención Primaria del Distrito Córdoba-Guadalquivir, José Antonio López, quien ha añadido que, "a esta situación se suma la ausencia de comunicación previa a los profesionales médicos que deben realizar guardias en dichas instalaciones, generando incertidumbre y desorganización desde el inicio".

"Además de no haber establecido una plantilla estable ni una dotación previa adecuada, lo que evidencia una puesta en marcha improvisada, el nuevo punto de urgencias carece de recursos esenciales, como UVI móvil y servicio de radiodiagnóstico (Rx), limitando gravemente su capacidad", según ha argumentado López.

López ha señalado, además, que "la falta de consenso en la organización de los turnos está dificultando la conciliación y la correcta planificación del trabajo. Esta falta de estructura se ve agravada por la inexistencia de un plan estratégico para cubrir sustituciones, dejando al sistema expuesto ante cualquier incidencia o baja laboral".