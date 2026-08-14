CCOO critica las instrucciones verbales a los celadores para cambiar de cama a pacientes en el Reina Sofía de Córdoba

Vista del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - CCOO

CÓRDOBA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha denunciado, ante la Dirección Gerencia y ante el Comité de Seguridad y Salud del complejo hospitalario "la situación generada por las instrucciones que se estarían trasladando verbalmente al personal celador para realizar cambios de cama a pacientes que llegan encamados procedentes de otras plantas, servicios o unidades del hospital".

Según ha informado el sindicato en una nota, el secretario general de CCOO Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Córdoba, José Damas, considera "absolutamente inaceptable que criterios de gestión y organización interna puedan imponerse sobre la obligación de garantizar la seguridad y salud de los profesionales, especialmente del personal celador y Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) directamente afectado, y sobre el derecho de los pacientes a preservar su intimidad y dignidad durante su hospitalización".

Por lo que ha podido conocer CCOO, "estas instrucciones estarían relacionadas con un procedimiento por el que cada Unidad Clínica gestionaría sus propias camas y colchones, al asignársele la adquisición, renovación y conservación" de los mismos.

Sin embargo, tras las consultas realizadas por representantes de CCOO a la Subdirección y a la Dirección de Enfermería, "no se ha podido confirmar que este procedimiento esté definitivamente aprobado, implantado y publicado, ni que se haya facilitado a los profesionales afectados una instrucción formal y accesible".

Para CCOO, "no se puede aceptar que una decisión organizativa que afecta directamente a las condiciones de trabajo del personal celador y TCE se esté trasladando mediante órdenes verbales al personal, mientras ni siquiera está claro que exista un procedimiento formalmente aprobado y publicado", ha avisado José Damas.

El sindicato considera "especialmente grave que, antes de plantear estos cambios de cama, no se haya acreditado que se haya realizado una evaluación específica de los riesgos laborales que esta nueva organización e incremento de cargas y funciones puede generar al personal", teniendo en cuenta, además, "la escasez de plantillas de estos profesionales".

El cambio de cama "implica una movilización adicional de pacientes que puede incrementar la carga física y los riesgos ergonómicos y biomecánicos, que soportan especialmente celadores y TCE, profesionales que participan directamente en la movilización y atención de estos pacientes", de modo que, "si se modifica la forma de organizar el trabajo y esa modificación obliga a los profesionales a realizar movilizaciones que antes no tenían que hacer, lo mínimo exigible es evaluar previamente los riesgos".

CCOO ha recordado que "la prevención de riesgos laborales no puede quedar subordinada a criterios económicos, de gestión de recursos o de organización interna de las unidades". Para el sindicato, cualquier procedimiento de gestión de camas "debe partir de una premisa fundamental, la seguridad de los profesionales".

El sindicato ha afirmado que "la planificación, mantenimiento, renovación y dotación de las camas debe garantizarse mediante una gestión homogénea y equitativa por parte de la Dirección Gerencia, evitando que los problemas de disponibilidad o asignación de camas terminen trasladándose a los profesionales y a los pacientes, y en particular al personal celador y TCE".

CCOO ha avisado que "existe otro problema que no puede ser ignorado", el de "la intimidad y dignidad de los pacientes", dado que "las habitaciones de hospitalización, especialmente las dobles, disponen de un espacio muy limitado que imposibilita realizar cambios de cama dentro de la propia habitación. En estas circunstancias, los profesionales, especialmente celadores y TCE, pueden verse obligados a realizar el cambio en los pasillos de las plantas".

Esto "afecta directamente a su intimidad, dignidad y confort, y además coloca a celadores y TCE en la difícil situación de tener que realizar una actuación que puede generar quejas y conflictos con pacientes y familiares".

Ante ello, CCOO ya ha presentado un escrito ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, solicitando "la paralización inmediata de las órdenes verbales para realizar estos cambios de cama mientras no exista un procedimiento formalmente aprobado, publicado y evaluado".

Igualmente, el sindicato ha trasladado el asunto al Comité de Seguridad y Salud del hospital, solicitando "que se analicen los riesgos laborales asociados a esta nueva organización, que se solicite la intervención del Servicio de Prevención, y que se garantice la participación de la representación de los trabajadores".