CCOO, CSIF y UGT mantendrán las protestas hasta que se abonen los complementos y trienios a la plantilla universitaria

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT se han concentrado este miércoles en los campus públicos universitarios andaluces para reprochar al Gobierno de Juanma Moreno el "incumplimiento" de los acuerdos firmados al "no recoger para este 2024 ni en el presupuesto de 2025 la financiación necesaria para dar cumplimiento" a lo rubricado por la Consejería de Universidad con los rectores y los sindicatos sobre complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) y carrera horizontal del Personal Técnico de Administración (PTGAS), así como el pago de los trienios del PTGAS funcionario y del PDI funcionario y laboral. Han advertido de que, si no se atienden sus demandas, mantendrán las movilizaciones "el tiempo que sea preciso".

Así lo han expresado las tres centrales sindicales, que han alertado de que "con los recortes e incumplimientos de los acuerdos firmados por la Junta, se pone en grave riesgo el mantenimiento del empleo en todas las universidades públicas". Por ello, han exigido a la Junta de Andalucía que cumpla con los acuerdos firmados en relación con los complementos autonómicos del PDI y carrera horizontal del PTGAS; y la aplicación de las disposiciones legales como el pago de los trienios en aplicación de la Ley de la Función Pública de Andalucía --el personal de la Junta que lo recibe desde el 1 de enero de 2024--.

En la concentración a las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla (US), el rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha recordado que "nos falta la aportación de 50 millones de euros que están firmados y comprometidos por la Consejería de Universidad", en alusión al Consejo Andaluz de Universidades del pasado mes de mayo en el que se aprobó el plan de financiación para 2024.

"Aceptamos un primer reparto económico al que le faltaban 25 millones de acuerdo con lo que dice textualmente el modelo de financiación. Posteriormente, los rectores y la Consejería aprobamos dos grandes acuerdos muy importantes para la comunidad universitaria en relación con los complementos autonómicos del PDI y con la evaluación del desempeño de la carrera horizontal del PTGAS. Estos acuerdos necesitan otros 25 millones", ha detallado Castro. La implantación de ambos acuerdos estaba "supeditada a la disponibilidad financiera necesaria para su cumplimiento". "A día de hoy, no tenemos absolutamente ninguna seguridad de que esto se cumpla", ha sentenciado el rector de la US.

"Los rectores hemos actuado en conciencia y hemos quedado en esperar una semana. Pero hemos dicho que el martes que viene, el día 10 de diciembre, convocaremos una rueda de prensa para, esperamos ilusionadamente, decir que se ha solucionado este problema y el 2024 lo hemos resuelto. Esto no es un tema de política ni de partidismo. Esto es un problema de defender la educación superior pública, que es el elemento clave y fundamental para la modernización de la sociedad y para la visión general de igualdad de oportunidades y de generación de conocimiento", ha concluido el máximo responsable de la Hispalense.

Por parte de CCOO en la Universidad de Sevilla, Gerardo Martínez, ha criticado el "incumplimiento flagrante de los acuerdos". "Sin embargo, las plantillas de las universidades públicas han cumplido con su trabajo y tienen derecho a cobrar sus retribuciones correspondientes". "No hay duda --ha continuado-- de que las dos partes del acuerdo tanto del PDI como el PTGAS son de carácter retroactivo a fecha 1 de enero del 2024". "No valen las excusas, tenemos derecho a esas retribuciones y la Junta de Andalucía y las universidades públicas tienen que cumplir con lo pactado: la Junta realizando las correspondientes transferencias a las universidades y éstas abonando tanto los complementos autonómicos como el tramo restante de productividad al PTGAS".

Desde las filas de UGT en la US, Emilio Javier Gómez Álvarez ha señalado que "no nos valen excusas de mal pagador. Tenemos derecho al pago de los trienios según la Ley de Función Pública de Andalucía", al tiempo que ha reclamado la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del pago de quinquenios y sexenios al PDI laboral temporal "en toda su extensión y para terminar con la discriminación que viene sufriendo este colectivo". "El incumplimiento del modelo de financiación en 2024 por parte de la Junta es una realidad porque no ha transferido todavía los 16,8 millones de la partida de nivelación, ni la cantidad de 7,5 millones del 0,5% de la subida salarial de 2023. En total, 24,3 millones", ha apostillado.

Beatriz Hortigón, de CSIF, ha reivindicado "para todos los trabajadores de las universidades públicas el mismo trato que al personal de la Junta respecto al abono de trienios conforme establece la Ley de Función Pública de Andalucía". "Exigimos una respuesta rápida por parte de la Administración autonómica que garantice el abono de todos estos complementos antes de la finalización de 2024. Si no es así, continuaremos con las movilizaciones el tiempo que sea preciso", ha advertido.

CCOO, CSIF y UGT "no vamos a parar hasta que se garantice la aplicación de las cláusulas de salvaguarda del modelo de financiación; hasta que se garantice la cobertura total del capítulo de personal; los acuerdos retributivos; la subida salarial; la ejecución de sentencias, el crecimiento de las plantillas y cualquier otra partida del capítulo 1, así como la actualización de la cota personal y el cumplimiento de los acuerdos firmados con su directa repercusión en el empleo".