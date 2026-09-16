CCOO-A denuncia a la Junta ante la "negativa a abrir negociaciones" sobre planes de movilidad sostenible al trabajo

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SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector de Administración Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Andalucía ha presentado una denuncia contra el Gobierno andaluz ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por "vulneración de derechos en materia de salud laboral y derecho a la negociación colectiva", ante la "negativa a abrir negociaciones" para establecer planes de movilidad sostenible al trabajo.

Según ha concretado el sindicato en una nota, la Ley estatal de Movilidad Sostenible obliga a la Junta a negociar planes en sus centros administrativos de mayor tamaño. Se trata de una "reivindicación histórica" de CCOO-A, que "lleva años reclamando la negociación sin que la Junta se preste a hablar de este tema".

En concreto, el sector de Administración Autonómica de FSC de CCOO de Andalucía ha precisado que la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible obliga a las administraciones públicas a establecer planes de movilidad en los centros de trabajo de más de 200 trabajadores o cien trabajadores por turno, negociándolos previamente con los sindicatos, pero la Administración autonómica "no está cumpliendo esta obligación".

Por su parte, el coordinador del Sector Autonómico en Andalucía, Pablo López, ha concretado que se trata de una "reivindicación histórica" de CCOO. "Llevamos años reclamando medidas en esta materia, una obligación moral, pero desde la entrada en vigor de la Ley 9/2025 es una obligación legal".

En ese sentido, el dirigente ha dejado claro que la norma da un año desde su entrada en vigor para negociar los planes de movilidad, el 5 de diciembre, y que los edificios administrativos de mayor tamaño "ya deben contar con planes operativos previamente negociados con la parte social". "Ya tendríamos que haber abordado el problema para todos los centros de trabajo, no solo los más grandes, pero no tenemos nada", ha agregado.

Asimismo, López ha explicado que "estamos en plena 'Semana Europea de Movilidad Sostenible' con actos institucionales y declaraciones de altos cargos reiterando su preocupación por los problemas de movilidad que no aplican en sus propios centros de trabajo".

Para CCOO-A, la movilidad sostenible tiene "muchas ventajas" para el personal, como la menor duración de los desplazamientos, lo que "contribuye a una conciliación más consciente", o las medidas específicas para reducir los accidentes de tráfico, pero también para el Medio Ambiente y la economía, "al implicar un menor consumo de carburante, lo que en el contexto de precios disparados tiene especial incidencia en el bolsillo".

"La propia UE ha pedido medidas en las administraciones y empresas en este sentido, pero el Gobierno andaluz mira hacia otro lado", han apostillado. De este modo, CCOO_A ha mostrado su confianza en que la "contundencia" de la Inspección y otras medidas de presión sindical "consigan la implantación de los planes de movilidad a corto plazo".