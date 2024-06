CCOO entrega más de 14.000 firmas para exigir que Andalucía "cumpla" con el acuerdo de carrera profesional en el SAS

SEVILLA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha informado este jueves de la entrega de más de 14.000 firmas para exigir que la Junta "cumpla" con el acuerdo de carrera profesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Miles" de trabajadores de dicho organismo han firmado un escrito de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), dirigido a la consejera de Salud, Catalina García, para reclamar la "inmediata" aprobación por el Consejo del Gobierno andaluz del acuerdo de carrera profesional.

En una nota de prensa, la central sindical ha asegurado que "no se va a detener" con la entrega de firmas y participará, "junto a otros sindicatos", en una movilización convocada el 20 junio ante las Servicios Centrales del SAS. En mayo de 2023, en campaña electoral de las elecciones municipales, el SAS firmó con los sindicatos un acuerdo "que mejoraba sustancialmente" el acceso de los trabajadores a su carrera profesional y las retribuciones por ese concepto.

"Más de un año después, ese acuerdo no se ha cumplido y no ha sido aprobado aún por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía", ha lamentado el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González, que recuerda que lo mismo sucede "con otro gran acuerdo" firmado el mismo día, el de Atención Primaria, del que "sólo una mínima parte se ha cumplido". Para esta organización sindical "es intolerable" que el SAS firme acuerdos que "no tiene la intención de cumplir".

"Es escandaloso que se firmen acuerdos de este tipo en campaña electoral con intención de no cumplirlos. Bueno es recordarlo en un momento en que, en una nueva campaña electoral, se multiplican las promesas", ha añadido González. Además, los sindicatos convocantes de la concentración del próximo 20 de junio han exigido una reunión a la consejera y no descarta la convocatoria de una huelga si la Junta de Andalucía "se empeña en no cumplir los acuerdos que firma".