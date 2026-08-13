CCOO insta a investigar el accidente mortal de un trabajador en Valdepeñas de Jaén y exige medidas preventivas

Archivo - Concentración contra la siniestralidad laboral/Archivo - UGT - Archivo

JAÉN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Jaén ha instado a la Inspección de Trabajo y al Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales a intervenir e investigar las circunstancias del accidente laboral mortal de un trabajador autónomo de 62 años, vecino de Valdepeñas de Jaén (Jaén), para determinar si se cumplían las medidas de seguridad pertinentes.

El sindicato ha calificado el siniestro de "totalmente evitable" y ha lamentado que la administración no lo considere formalmente como un accidente de trabajo por el régimen laboral del fallecido ya que los autónomos no computan en las estadísticas de siniestralidad laboral.

A través de un comunicado, la secretaria general de CCOO de Jaén, Silvia de la Torre, ha expresado el "más profundo y sentido pésame" y todo el apoyo de la organización a los familiares y allegados de la víctima.

Para De la Torre, es "inasumible" que un trabajador pierda la vida "en la recta final de su carrera laboral" y ha defendido que, para el sindicato, este trabajador por cuenta propia es "una víctima más de los fallos del sistema preventivo".

La responsable sindical ha incidido en que las caídas en altura son accidentes "perfectamente evitables con las medidas de seguridad adecuadas" y ha advertido de que este suceso pone en evidencia "la falta de formación y concienciación en prevención de riesgos laborales". Por ello, ha demandado que se esclarezca si se trabajaba con los equipos adecuados o si existía una falta de medidas preventivas, argumentando que "nos va la vida en ello".

En este sentido, CCOO ha requerido que se investiguen todos los accidentes mortales y graves, incluidos los de trabajadores autónomos, mediante una doble vía: en el seno de la empresa con la participación de la representación de los trabajadores, y a través de planes específicos de la autoridad laboral y de la inspección de trabajo.

Para atajar la siniestralidad, CCOO de Jaén ha exigido la adopción de medidas estructurales y urgentes, entre las que destaca la implantación de la figura del delegado o delegada sectorial de prevención.

Con este fin, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz a desarrollar el artículo 10 de la Ley 10/2006 del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que prevé que los distintos sectores de actividad cuenten con una "Unidad de Prevención de Riesgos Laborales" para mejorar la información, formación y asesoramiento.

Asimismo, la organización ha señalado que esta figura deberá habilitarse a través de la negociación colectiva, dotándola de financiación y medios suficientes para asegurar que la prevención sea efectiva en aquellas empresas que no disponen de representación legal de los trabajadores. Al respecto, Silvia de la Torre ha propuesto que cualquier subvención o ayuda pública a empresas en materia de prevención esté condicionada a la existencia de esta figura como medida de impulso.

Por último, CCOO de Jaén ha incidido en su compromiso de seguir denunciando la falta de seguridad en los puestos de trabajo con el objetivo de reducir unas cifras de siniestralidad laboral que ha tachado de "inasumibles e inaceptables" tanto en la provincia de Jaén como en el conjunto de Andalucía.