CCOO-Jaén alerta del "caos" en tribunales y urge a crear 17 plazas judiciales e incorporar 119 funcionarios

Comparecencia de CCOO en Jaén sobre la situación de los tribunales. - CCOO-JAÉN

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Jaén ha alertado del "caos organizativo" y el "grave bloqueo operativo" que está provocando en la provincia la implantación a "coste cero" de las fases I y III de los nuevos tribunales de instancia, al tiempo que ha reclamado la creación urgente de 17 plazas judiciales y la incorporación de 119 funcionarios "para paliar la sobrecarga de trabajo".

La secretaria general del sindicato, Silvia de la Torre García, junto al secretario general de Servicios a la Ciudadanía, Antonio Calero, y el secretario de la sección sindical de justicia, Francisco Antonio López, han dado cuenta este martes de la situación.

Durante su comparecencia, han explicado que esa "falta de presupuesto", motivo principal por el que CCOO no suscribió el acuerdo de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), "está empeorando drásticamente la sobrecarga de trabajo que ya sufría la administración de justicia en la provincia", según ha informado el sindicato.

Al respecto, ha apuntado que la transición se está realizando "sin los recursos necesarios", lo que ha desencadenado redistribuciones masivas de expedientes "en las que se pierde la trazabilidad", obligando a los profesionales a "jugar a las adivinanzas" para conocer la ubicación de los escritos.

A ello ha sumado "el fracaso de la digitalización", con un sistema @Adriano que "sufre caídas constantes y no logra integrarse con plataformas esenciales como Fortuny (Fiscalía) o LexNET", de manera que el modelo digital se convierte "en un sistema híbrido colapsado por el papel".

"Centralizar 732 juzgados en 87 tribunales de instancia resulta físicamente imposible" sin obras ni traslados previos", ha recalcado la sección sindical de justicia de CCOO, que habla de una situación "insostenible".

En el caso de la capital, ha apuntado que continúa fragmentada en 14 sedes judiciales "a la espera de la prometida Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto de ejecución de siete plantas sigue pendiente de materializarse".

Con respecto al resto de la provincia, ha considerado "urgente" la unificación de sedes en Linares (cinco plazas en dos sedes) y Úbeda (tres plazas en dos sedes), así como las reformas en Martos y Villacarrillo, "cuya sede actual se ubica sobre el mercado de abastos".

Además, "para frenar el colapso", propone ir más allá de las doce plazas judiciales solicitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En cocnreto, exige alcanzar las 17 plazas para abarcar los tribunales que superan el cien por cien de la carga de trabajo, incorporando Alcalá la Real, Baeza, Cazorla, Úbeda y Villacarrillo.

En todo caso, desde CCOO-Jaén se ha advertido de que crear plazas de jueces sin personal de apoyo es "inútil". Por ello, demanda dotar a cada nueva plaza con una plantilla compuesta por dos gestores, cuatro tramitadores y un auxilio judicial, "lo que supondría reforzar la provincia con 119 nuevos funcionarios de justicia".