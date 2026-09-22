CCOO Jaén urge a las empresas a negociar planes de movilidad sostenible ante el aumento de los accidentes in itínere

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JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Jaén ha urgido a las empresas y administraciones de la provincia a negociar e implantar planes de movilidad sostenible antes de la fecha límite del 5 de diciembre de 2026, tal y como establece la Ley 9/2025. El sindicato ha reivindicado así la movilidad sostenible al trabajo como un derecho laboral y de salud con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, celebrada del 16 al 22 de septiembre.

La responsable de Medio Ambiente de CCOO Jaén, Raquel Jiménez, ha señalado que los desplazamientos laborales constituyen una condición clave del empleo. "Moverse para trabajar no puede suponer un castigo diario, una carga económica insostenible ni un riesgo constante para la salud o la vida de las personas trabajadoras", ha manifestado, incidiendo en que la movilidad afecta directamente al salario real, al descanso, a la conciliación y a la salud laboral.

Según los datos aportados por el sindicato, la provincia de Jaén presenta una acusada dependencia del transporte privado, ya que el 65,7 por ciento de las plantillas utiliza el vehículo particular para acudir a su centro de trabajo o estudio, frente a un escaso 10,3 por ciento que recurre al transporte público.

Asimismo, el 38 por ciento de los trabajadores dedica más de 40 minutos diarios a los trayectos de ida y vuelta. En términos medioambientales, la movilidad y el transporte representan el 51,9 por ciento de las emisiones difusas en la provincia.

Desde CCOO han alertado sobre el incremento de la siniestralidad vial laboral. En Andalucía, el año 2025 cerró con un balance de 15.940 accidentes in itinere, de los cuales 27 fueron mortales, 236 graves y 15.677 leves. Durante los primeros siete meses de 2026, estos siniestros han aumentado un 1,36 por ciento, registrándose ya 15 fallecimientos, 127 heridos graves y 9.281 leves.

Jiménez ha advertido de que la falta de alternativas de transporte público que sean compatibles con los turnos de trabajo en polígonos industriales y centros periféricos expone diariamente a miles de personas a riesgos viales y a gastos desorbitados. Por ello, ha defendido que "la prevención de riesgos no termina en la puerta del centro de trabajo, sino que debe abarcar todo el trayecto".

La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible estipula que los centros de trabajo con más de 200 trabajadores (o más de 100 por turno), tanto del sector público como del privado, deben tener aprobado su Plan de Movilidad Sostenible antes del 5 de diciembre de 2026. En la provincia de Jaén, esta obligación legal afecta a más de 50 empresas.

El sindicato ha recordado que estos planes deben ser negociados de forma participativa con la representación legal de los trabajadores y contar con un diagnóstico, medidas concretas, presupuesto, calendario y comisiones de seguimiento bianuales. Además, la normativa modifica el Estatuto de los Trabajadores para imponer el deber de negociar estas medidas en los convenios colectivos.

Entre los beneficios de la implantación de estas medidas, CCOO destaca el ahorro de tiempo y costes para las plantillas --mediante rutas de empresa, lanzaderas o bonos de transporte a cargo de la patronal--, la reducción de la siniestralidad y la disminución del impacto ambiental.

Para facilitar este proceso, el sindicato organizará en octubre un webinar de formación para sus delegados y facilitará guías y modelos de diagnóstico a los centros de trabajo.