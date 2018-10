CCOO-A lamenta que la "política economicista" del SAS lleve a "cerrar camas" en hospitales y a "saturar" las Urgencias

Publicado 03/08/2018 15:27:59 CET

El responsable de Negociación Colectiva de CCOO-A en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Aparicio, ha lamentado este viernes que la situación de "saturación" de los servicios de Urgencias en casi todos los centros hospitalarios de Andalucía "sea común a la política de cierre de camas" de la Junta. "No nos parece de recibo que por una política economicista del SAS para que el ejercicio no se cierre en déficit ocurra esto", ha censurado.

En declaraciones Europa Press, Aparicio ha explicado que en el flujo de pacientes en un hospital, "el 90 por ciento de los ingresos se origina en el área de Urgencias", ya que el resto son programados por las actividades quirúrgicas. "¿Qué ocurre? Pues algo común a todos los centros, la saturación de las urgencias, la cual empieza a darse desde el mismo momento en que las camas se cierran, especialmente los fines de semana cuando no se producen altas", ha detallado.

Aparicio ha razonado que en los fines de semana, "salvo determinadas excepciones, no se producen altas hospitalarias," y que debido a esto, "hay usuarios que han entrado en el área de urgencias un viernes por la tarde y hasta el lunes por la mañana no se les han subido --a planta-- y no han pasado a estar hospitalizados porque no hay camas para ellos". En este sentido, ha aseverado que el área de Emergencias "no es espacio habilitado para un paciente para estar ni 48 ni 72 horas".

Así pues, ha explicado que dentro del Servicio de Urgencias General de un centro hospitalario están el área de admisión, el área de clasificación, otra con las diferentes consultas de los médicos, un área de tratamientos en la que "hay un tratamiento puntual y el paciente puede ser revisado y mandado a casa o no", y una última de observación con camas.

"Las áreas de observación están saturados porque a los pacientes que tendrían que haber subido para planta hospitalaria se les estaciona allí", ha ilustrado Aparicio, que ha añadido que se da "una situación que también afecta mucho a los familiares y es que en las áreas de urgencia no se puede estar con el ingresado y no hay intimidad". "Los familiares están con la incertidumbre de cuando se les va a subir a la planta y ese momento de apoyo al paciente no se le da", ha añadido.

Aparicio ha criticado, por un lado, que "en un área de Observación donde hay 20 camas" o incluso "se meten adicionales", los pacientes "terminan estando con unos servicios que se deberían de dar en el área de hospitalizacion", y, por otro, que este hecho "significa una presión adicional a los profesionales".

"EVITAR DECIR LA PALABRA CIERRE"

Aparicio ha reincidido en la relación que tiene este problema con la política de camas que hay en verano y ha lamentado la comunicación de la sanidad andaluza. "El SAS dice que unas camas están ocupadas porque están en obras las áreas de hospitalización y en el resto están en reserva; le dan esa definición o lo catalogan de esta forma cuando nosotros decimos que eso es solo una expresión para evitar decir la palabra 'cierre'", ha aseverado.

Ha profundizado que "la política del SAS en los meses de verano no cambia" y que en respuesta a esas camas de reserva debería de haber un personal de reserva que "no existe". "¿Qué significa reserva? Significaría que como consecuencia de la presión en urgencias porque hay muchos pacientes que hay que subir, automáticamente esas camas son abiertas, pero para abrirlas necesitas de personal, ¿y dónde está ese personal?", ha cuestionado el sindicalista, que ha sostenido que "la única posibilidad sería que se decidiera mandar personal a otras plantas que tuvieran extra por encima de lo que tienen habitualmente, pero eso no es así porque el personal que tienen es el mismo".

En este sentido, ha lamentado que "al SAS se le llena la boca de recomendar que hay que especializar a los profesionales en las prácticas diarias", y sin embargo, cuando llega el verano, estos "deambulan de una especialidad a otra porque la suya propia la cierran".

En su opinión, cuando se produce este cambio, "la calidad del servicio sanitario se deteriora". "No es lo mismo que el enfermero que está acostumbrado a tratar con pacientes de traumatología, esté con pacientes de cardiología porque la práctica diaria se hace en materia de unos cuidados específicos", ha razonado.