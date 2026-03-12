CCOO manifiesta que los cuidados no son "exclusivos" de las mujeres y que tienen que ser una "responsabilidad colectiva"

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal y la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, en una jornada sobre las condiciones de los cuidadores. - CCOO

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha manifestado que "los cuidados no son exclusivos de las mujeres, no tienen que ser un castigo divino como el patriarcado, sino una responsabilidad colectiva". El sindicato ha celebrado unas jornadas con casi un centenar de personas --la mayoría mujeres-- que trabajan en el sector de los cuidados para analizar sus condiciones laborales y cómo "los cuidados les condicionan en múltiples ámbitos de la vida".

Según ha informado CCOO en una nota, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha inaugurado las jornadas junto a la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal; y a la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha resaltado que "el compromiso de CCOO con la igualdad real y efectiva es un compromiso diario y permanente".

Estas jornadas se enmarcan en el Plan de Formación sobre capacitación en negociación colectiva y diálogo social de CCOO-A, y durante dos días reunirá a voces expertas y dirigentes sindicales para analizar la realidad del mundo de los cuidados en la actualidad con el fin también de "presentar propuestas que ayuden a seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria".

Asimismo, López ha destacado queAdemás, ha añadido que "tiene que haber propuestas y políticas desde la empresa y desde los gobiernos para que sean efectivamente una responsabilidad del conjunto de la sociedad".

Por otro lado, la dirigente ha avisado de que "por desgracia y a pesar de todo lo avanzado, el poder y el capital, por mucho que vayan en zapatillas, despeinados y quieran dar una visión moderna, son lo mismo que en el pasado y están organizando una forma de sociedad de la que quieren expulsar a las mujeres".

En el ámbito laboral, CCOO ha resaltado que "es el momento de seguir avanzando para erradicar y reorganizar todo el sistema de los cuidados". Así, "las mujeres vivimos la temporalidad y, especialmente, los contratos a tiempo parcial de manera involuntaria porque a más del 60% de las que tienen estos contratos no les gustaría tenerlo y echan muchas más horas de las que les corresponde".

No obstante, la dirigente ha explicado que hay más de 600.000 mujeres en Andalucía que son "esclavas de la involuntariedad que da tener que cubrir cuidados que tendrían que ser cubiertos con políticas públicas como la escuela de cero a tres años o la Ley de Dependencia".

Por otro lado, López ha manifestado que "los ataques que sufrimos las mujeres en diferentes espacios con el único propósito de que no seamos las voces de otras mujeres y no abramos espacios para seguir avanzando en igualdad". Además, en CCOO "no nos vamos a callar y vamos a seguir reclamando esos espacios y esos derechos que nos corresponden".

Paralelamente, la secretaria de la Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, también ha incidido en la idea de que "los cuidados no son una tarea exclusiva de las mujeres", pero ha dejado claro que "falta mucho para avanzar en corresponsabilidad tanto en las parejas como en la sociedad en su conjunto y, por supuesto, en políticas sociales".

Igualmente, Carrasco ha avisado de que esa situación "es una realidad que lastra a las mujeres durante toda su vida laboral y les condiciona su vejez y provoca que muchas terminen en situación de pobreza".

Por su parte, la secretaria de las Mujeres e Igualdad de CCOO, Vidal ha explicado que el sindicato pretende poner en marcha un plan estatal de los cuidados con 100 medidas estratégicas para que las administraciones públicas en cada comunidad autónoma implementen medidas que los mejoren.

Al hilo, la responsable sindical ha coincidido en la idea de que "las mujeres tenemos tiempo parcial porque tenemos que cuidar, las mujeres interrumpimos nuestras carreras profesionales porque tenemos que cuidar, y las mujeres no formamos parte de la promoción profesional porque tenemos que cuidar".

Así, "todo esto provoca que la democracia sea menos democracia para nosotras y que el Estado social y democrático de derecho ni sea tan social ni tan de derecho para las mujeres", ha subrayado.

Por último, ha apuntado que "hace falta más corresponsabilidad y más medidas para los cuidados desde la negociación colectiva y, por otro lado, más políticas sociales y públicas que apuesten por la igualdad y la no discriminación entre la vida de los hombres y de las mujeres".