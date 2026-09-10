CCOO oferta seis talleres para la mejora de la empleabilidad de las mujeres en Córdoba

Archivo - Mujer trabajando con un ordenador portátil. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO pondrá en marcha en Córdoba el próximo 15 de septiembre seis talleres de formación para la mejora de la empleabilidad de las mujeres enmarcados en el programa Impulsando el Talento Femenino 2026, que forma parte del acuerdo entre el sindicato y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

Según ha informado el sindicato en una nota, la responsable del programa, Cristina Soler, ha señalado que "este programa está diseñado para apoyar y potenciar el desarrollo profesional de la población del municipio de Córdoba, en general, y de las mujeres en particular, así como para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, siendo éstas colectivo preferente".

En este contexto, ha remarcado que las mujeres "no solo tienen una mayor tasa de desempleo, sino que tienen más dificultades para mantenerlo, una mayor rotación en la contratación, más temporalidad y más parcialidad, por lo que se hace necesario dotarla de herramientas y recursos que les permitan no solo acceder al empleo en condiciones de igualdad, sino mantenerlo y desarrollarse profesionalmente".

Así, se van a impartir seis talleres, tres de Mejora de la Empleabilidad a Través de la Creatividad y otros tantos de Habilidades para el Empleo. Todas las formaciones se desarrollarán en la sede de CCOO, en horario de 11,00 a 12,30 horas y ya puede realizarse la inscripción a través de los enlaces 'https://forms.gle/tVp7S4zPtfNExwus5', para los talleres de Mejora de la Empleabilidad a Través de la Creatividad, y 'https://forms.gle/EFDxmBNip5UAnzJp7', para los de Habilidades para el Empleo.

En concreto, los tres talleres de Mejora de la Empleabilidad a Través de la Creatividad serán: 'Identificando fortalezas y competencias mediante el collage' (15 de septiembre), 'Impulsando tu marca personal a través de la arcilla' (17 de septiembre) y 'Búsqueda de empleo en equipo' (21 de septiembre). Por lo que respecta a los talleres de Habilidades para el empleo, serán los de 'Competencias digitales básicas' (22 de septiembre), 'Creación y/o mejora de curriculum vitae modelo básico y europeo' (29 de septiembre) y 'Preparación de entrevistas de trabajo' (30 de septiembre).

"Estos talleres son una oportunidad para enriquecer los recursos ofrecidos a la población que busca empleo, y conseguir un impacto positivo en el mundo laboral", ha apostillado Soler.