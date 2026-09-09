CCOO ofrece formación y orientación para el empleo a jóvenes internados en centros de menores. - CCOO

CÓRDOBA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha impartido una docena de sesiones de formación y orientación para el empleo a jóvenes internos en los centros de menores SAMU de Lucena y CIMI Medina Azahara. Los talleres se enmarcan en el programa Destino Empleo del acuerdo de concertación con la Diputación de Córdoba, en concreto, en su línea 2, Juventud Formada e Informada, que contempla diferentes acciones de orientación y formación laboral dirigidas a jóvenes de la provincia.

Según ha informado CCOO en una nota, la responsable del programa, Cristian Soler, ha explicado que, en esta ocasión, "se ha acudido a los centros de menores con el objetivo de acercar a las personas jóvenes herramientas, conocimientos y recursos que faciliten su futura incorporación al mercado laboral".

Las actuaciones han abordado cuestiones relacionadas con la búsqueda de empleo, la elaboración del currículum, la preparación de entrevistas de trabajo, los derechos y deberes laborales, la prevención de riesgos laborales y el conocimiento de las diferentes modalidades de contratación, entre otras nociones básicas relacionadas con la búsqueda de empleo.

"La intervención se ha adaptado a las características, necesidades y circunstancias de las personas participantes en cada centro, aplicando una metodología flexible y cercana que permite trabajar los contenidos desde su realidad concreta", ha remarcado Soler.

En este sentido, "las actuaciones realizadas en SAMU Lucena y en el CIMI Medina Azahara no se han limitado a trasladar información teórica, sino que han buscado generar aprendizajes prácticos y aplicables, trabajando herramientas concretas como el currículum, la búsqueda activa de empleo, la preparación de entrevistas o la presentación de las propias competencias".

"La intervención también ha permitido introducir contenidos relacionados con el conocimiento de los derechos laborales, la prevención de riesgos, las modalidades de contratación, la igualdad y las desigualdades existentes en el mercado de trabajo, favoreciendo que las personas jóvenes participantes puedan afrontar su futuro laboral con un mayor conocimiento de sus derechos, recursos y posibilidades", ha añadido la responsable sindical.

El desarrollo de estas actuaciones forma parte del compromiso de CCOO Córdoba con la orientación, la formación y la información de la juventud, acercando recursos de empleo a colectivos que pueden encontrarse con diferentes barreras en su acceso al mercado laboral y promoviendo una juventud más formada, informada y preparada para afrontar su incorporación al mundo del trabajo.

El programa Destino Empleo está financiado por la Diputación de Córdoba e impartido por CCOO Córdoba, desarrollándose desde una perspectiva de acompañamiento, orientación y mejora de las oportunidades laborales de la población joven de la provincia.

"Ya habíamos llevado este veterano programa al CIMI Medina Azahara, pero es la primera vez que lo impartimos también en Lucena, y la experiencia ha sido muy interesante y enriquecedora, porque nos ha permitido conocer de primera mano la realidad de un colectivo vulnerable como son los jóvenes infractores, que se enfrentan a más dificultades que la juventud, en general, a la hora de acceder al empleo, de ahí la importancia de que cuenten con orientación y apoyo que les ayude a sortear esas dificultades", ha apostillado Cristina Soler.