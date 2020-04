CCOO pide a Junta y Parlamento un plan ante emergencia climática y rechaza el decreto de fomento de actividad productiva

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha defendido este jueves, en el contexto del día de Acción Global por el Clima, la necesidad de que Andalucía avance en "un plan de acción de emergencia climática para reducir emisiones de gases de efecto invernadero; garantizar unas condiciones de vida dignas de las personas y colectivos vulnerables; y que para que no deje a nadie atrás a través de medidas de transición justa", así como ha expresado su rechazo hacia el decreto de fomento de la actividad productiva porque "significa profundizar en el modelo que nos ha llevado a la situación actual, agravando los riesgos climáticos a los que está sometida nuestra Comunidad".

El sindicato ha hecho un llamamiento al Parlamento de Andalucía y al Gobierno andaluz para que declaren la emergencia climática en la comunidad andaluza y actúen en consecuencia para evitar los peores impactos ambientales y sociales en el futuro, según ha expresado mediante una nota, así como se ha reafirmado que "el camino no es el que apunta el decreto andaluz de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía".

CCOO ha explicado que "aunque hoy la crisis que esta* dando la cara de un modo más crudo es la sanitaria, la crisis climática sigue siendo una realidad y exige, también, acción de los gobernantes y la de sociedad".

"Esta crisis de salud pública ha puesto de manifiesto que esa sensación que teníamos de seguridad absoluta garantizada por la tecnología era falsa y también ha mostrado lo dañina que puede llegar a ser una crisis si nos pilla desprevenidos, sin planes de prevención y emergencia suficientes que puedan hacerle frente de forma efectiva", ha afirmado CCOO en su nota.

El sindicato ha advertido que "si antes de que sean evidentes los efectos más dramáticos de la crisis climática, no tenemos un plan, no asignamos medios suficientes, no actuamos con convicción, de manera decidida y rápidamente, y no seguimos las recomendaciones que nos marca la ciencia, se alcanzara* un cambio climático de tal magnitud y rapidez que hará imposible nuestra adaptación".

"La humanidad se enfrenta a una emergencia climática sin precedentes en la que también es necesario actuar con la responsabilidad de proteger la vida en primer lugar. El calentamiento global es consecuencia directa del modelo de producción y consumo que arriesga la supervivencia como especie, al basarse en la explotación ilimitada de los recursos naturales, impactando de manera injusta en las poblaciones más pobres y vulnerables", ha alertado el sindicato.