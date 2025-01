CCOO y Podemos "seguirán trabajando" para que la sociedad andaluza sepa "la nefasta gestión de la Junta

SEVILLA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, y la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, han señalado este viernes que "seguirán trabajando" para que la sociedad andaluza "conozca y sepa" la "nefasta" gestión que está realizando el Gobierno andaluz.

En concreto, en una atención a medios conjunta previa a su reunión para analizar la actualidad política, sociolaboral y económica en Andalucía, la líder regional de CCOO-A ha insistido en el malestar generado entre la ciudadanía, que está "en ascuas", ante la gestión en el Congreso de derechos "tan importantes" como las pensiones o la bonificación del transporte público. "Basta ya de jugar" con los derechos de los trabajadores, ha hecho hincapié.

"Comisiones Obreras va a estar muy vigilante a lo que los partidos políticos deciden en el Congreso de los Diputados porque no se puede jugar y tener en ascuas a la ciudadanía con sus derechos pero también porque creemos que hay cosas importantes que van a entrar en el Congreso de los Diputados que la ciudadanía tiene que entender que los partidos políticos no pueden jugar cotidianamente con eso", ha apuntado

No obstante, ha valorado que el PP haya dado "un giro de guión" y haya decidido votar sí a un decreto ley importante, como el de la revalorización de las pensiones, el ingreso mínimo vital o las ayudas al transporte, pero espera que sea "un giro favorable para aquellas cosas que están por venir en el congreso de los diputados de este país que afectan muy especialmente a los ciudadanos de Andalucía".

En este sentido, ha señalado las entregas a cuenta "que vendrían muy bien para la sanidad pública, para la dependencia que está maltrecha por las políticas de Moreno Bonilla en Andalucía y para también hablar de las necesidades de vivienda que Andalucía". También, a su juicio, está por concretarse la reducción de la jornada laboral, que vendría "muy bien" a los trabajadores pero también a las empresas. "Permitiría que la gente tuviera más tiempo para el ocio y, por tanto, más posibilidades para tener una demanda interna y de servicios", ha explicado.

Por su parte, la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, ha señalado que acompañará a los sindicatos en las movilizaciones de este próximo domingo 2 de febrero en defensa de las pensiones y del escudo social. "Agradecemos mucho que tomaran la iniciativa y que la sigan manteniendo" porque, a su juicio, "la presión lo único que hace que ciertos partidos cambien de opinión".

"Moreno Bonilla nos ha demostrado, una vez más, que no hay PP bueno. Está claro que con lo que ha pasado no ha salido a defender a los pensionistas andaluces que se van a ver afectados", ha señalado, como "tampoco a reclamar los 1.800 millones que no están en el acuerdo con Junts y que todavía están en el aire". "Un dinero que pertenece a Andalucía y que nos hace mucha falta para cubrir muchísimos servicios públicos".

De esta manera, ha asegurado que van a "seguir trabajando con los colectivos y con los sindicatos" para hacer "mucho hincapié" en que la sociedad andaluza conozca "lo que afecta a sus vidas, lo que está haciendo Moreno Bonilla y la nefasta gestión que está haciendo".