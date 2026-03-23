CCOO-A reclama a Junta un nuevo plan de migración: "El problema del pobre no es otro pobre, es el rico que los explota"

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo. - CCOO-A

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha organizado en Málaga las jornadas formativas 'El proceso migratorio y el mercado de trabajo, una cita que ha reunido a delegadas y delegados de todas las provincias para abordar la relación entre migraciones, empleo, derechos laborales y cohesión social, una cuestión central para el presente y el futuro de la comunidad autónoma. Allí, ha reclamado al Gobierno andaluz un nuevo plan de migración, afirmando que "el problema del pobre y las personas trabajadoras no es otro pobre, es el rico que los explota".

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha señalado que Andalucía históricamente sabe mucho de migración porque "nuestros abuelos tuvieron que emigrar y tuvieron que ganarse la vida en otros lugares del mundo", tal y como ha subrayado el sindicato en una nota de prensa.

"Hoy toca hablar de la situación que sufren las personas inmigrantes en el mundo laboral pero, sobre todo, de la oportunidad que se pone encima de la mesa con un proceso de regularización para que socialmente se les dé dignidad", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que "el problema de los pobres y de las personas trabajadoras no es otro pobre, es el rico que abusa de sus derechos y de las situaciones de vulnerabilidad que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que te hace trabajar horas y horas sin pagarte lo que te corresponde, dándote una miseria; o los fondos buitre que nos echan de nuestra casa. Ese es el problema".

Como ha señalado la dirigente, "en muchos casos, por no tener una situación jurídicamente normalizada, estas personas son sometidas a situaciones de explotación, por lo que el proceso de regularización es una oportunidad para romper con esta explotación que sufren y darles normalidad administrativa a su situación en nuestra comunidad".

En ese sentido, López también ha hablado de derechos laborales, dejando claro que "esas personas, que suponen más de un 11% de la población tienen un gran aporte al Producto Interior Bruto (PIB), por lo que regularizar su situación también va a contribuir a fortalecer el Estado social y, a través de su aportación a la Seguridad Social, a que el conjunto de la población mejore sus derechos".

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha resaltado la importancia de estas jornadas. "Estamos hablando de una realidad estructural de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo", ha aseverado.

En el caso de Málaga, Cubillo ha señalado que "las personas migrantes no son una cuestión secundaria ni marginal. Son una parte fundamental del funcionamiento de sectores enteros de nuestra provincia".

"Estamos hablando de una presencia decisiva en sectores esenciales como la hostelería, la construcción, los cuidados, la agricultura o el comercio, donde representan entre el 18% y el 20% de la fuerza laboral. Además, su aportación directa e indirecta a la economía provincial supera los 8.500 millones de euros al año, en torno al 20% del PIB malagueño", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria de Migraciones de CCOO, Sofía Castillo García-Parrado, ha explicado por su parte que "para CCOO de Andalucía la reorganización extraordinaria es un hito de esta comunidad autónoma demandado desde hace tiempo también a nivel confederal".

Castillo ha aseverado que "vamos a ser agentes colaboradores de la Administración, lo que quiere decir que vamos a tramitar esos expedientes, pero también vamos a pedir un refuerzo de los servicios públicos para que esta regularización se lleve a cabo y no colapse".

La dirigente sindical ha criticado con firmeza los discursos que criminalizan a la población migrante y la convierten en chivo expiatorio de problemas que tienen otras causas.

"Los grandes problemas de Andalucía no vienen de la migración, vienen de la precariedad laboral, de los bajos salarios, de la especulación con la vivienda y de un modelo económico que genera desigualdades. Señalar a las personas migrantes como culpables solo busca dividir a la clase trabajadora y deteriorar la convivencia".

El sindicato ha dejado claro que "vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, con independencia de su origen porque, cuando se precariza a una parte de la clase trabajadora, se debilitan las condiciones del conjunto".